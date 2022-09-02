Büyük okul ayakkabısı çocukların dengesini bozuyor - Son Dakika
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Büyük okul ayakkabısı çocukların dengesini bozuyor

02.09.2022 10:54
Büyük okul ayakkabısı çocukların dengesini bozuyor

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, çocukların okul ayakkabısı tercihleri ile ilgili olarak "Büyük numara ayakkabılar ayağı yeteri kadar tutmadığı için denge bozulmalarına ve sık düşmeye neden olabilir.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, çocukların okul ayakkabısı tercihleri ile ilgili olarak "Büyük numara ayakkabılar ayağı yeteri kadar tutmadığı için denge bozulmalarına ve sık düşmeye neden olabilir." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çatal, yeni eğitim döneminde çocukları için okul alışverişine çıkacak ebeveynlere ayakkabı seçimi konusunda uyarılarda bulundu.

Çatal, "Çocukların her gün okulda giyecekleri ayakkabı tercihinde ebeveynlerin 'Büyük alalım seneye de giyer' diyerek bir numara büyük ayakkabılara yönelmeleri yanlış. Çok sıkı veya çok bol ayakkabı tavsiye etmiyoruz. Büyük numara ayakkabılar ayağı yeteri kadar tutmadığı için denge bozulmalarına ve sık düşmeye neden olabilir. Ayrıca ayak ayakkabının içinde hareket edeceği için ayakkabı vurmalarına neden olup ayak sağlığını bozabilir. Bu nedenle çocuklarınıza okul ayakkabısı alırken uygun numarayı tercih edin." ifadelerini kullandı.

Ayakkabı önünde en az 1 cm boşluk olmalı

İdeal ayakkabının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Çatal, "Çocuğun başparmağı ile ayakkabının önü arasında yaklaşık 1 santim boşluk kalacak şekilde ayakkabı alınmalı. Çocukların iskelet sistemleri hızlı bir büyüme süreci içindedir. Bu büyümeden tüm vücudun yükünü taşıyan ayaklarımız da payını alır. Bazen 6 ayda bir bile çocukların ayakkabı numaraları değişebilir. Bu sebeple ebeveynler sık sık çocuklar için ayakkabı alışverişine çıkarlar. Ayaklar gün içinde şişme eğilimi gösterirler. Bu nedenle ayakkabı alışverişine öğleden sonra ya da akşam çıkmak yine uygun boyutlarda ayakkabı seçmeyi kolaylaştırır." açıklamasında bulundu.

Hava almayan ayakkabılardan uzak durun

Çatal, tüm gün boyunca okulda çocukların aynı ayakkabı içinde olacağı için ayaklarının terleyeceğine dikkati çekerek, "Ayakkabı seçimini nefes alan materyeller olan kanvas veya deri türevi ayakkabılar daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca çocuk ayakkabılarında bağcık veya cırtlı yapışkan gibi ayakkabıyı giydikten ayakkabı ayak bağını sağlayan tarzda modeller öneriyoruz. Bunun dışında dümdüz tabanlı ayakkabılardansa hafif topuk yükseltilli çok sert ya da çok yumuşak olmayan tabanlı ayakkabıların şeçilmesi daha uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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