Medipol Üniversitesi'nden PCR testi ücretine ilişkin açıklama - Son Dakika

Medipol Üniversitesi'nden PCR testi ücretine ilişkin açıklama
23.11.2020 09:57
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, 'PCR Testleri Ücretleri Hakkındaki İddialara' ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, 'PCR Testleri Ücretleri Hakkındaki İddialara' ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemiz Sağlık Uygulama Merkezine bağlı sağlık kuruluşlarımızda verilen hizmetin tamamı için kesilen fişlerin hatalı yorumlamalara yol açtığı anlaşılmaktadır. Hastanelerimizde COVID-19 tanısı amacıyla istek üzerine yapılan PCR testleri için basında yer alan bazı iddiaların aksine Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde bir bedel alınmamaktadır". - İSTANBUL
Son Dakika Koronavirüs salgınını yok sayan Türkmenistan hükümeti, zatürre teşhisi koymayı bile yasakladı Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı