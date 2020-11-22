Medipol Üniversitesinden "PCR testi ücreti" açıklaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, "Hastanelerimizde Kovid-19 tanısı amacıyla istek üzerine yapılan PCR testleri için basında yer alan bazı iddiaların aksine Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde bir bedel alınmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Karacaoğlan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin tamamı için kesilen fişlerin hatalı yorumlamalara yol açtığının anlaşıldığını bildirdi.

Prof. dr. Karacaoğlan, "Hastanelerimizde Kovid-19 tanısı amacıyla istek üzerine yapılan PCR testleri için basında yer alan bazı iddiaların aksine Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde bir bedel alınmamaktadır." ifadesini kullandı.???????