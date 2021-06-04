Medlog Gemicilik Filosuna Türk Bayraklı En Büyük Konteyner Gemisi Med Aydın'ı Ekledi - Son Dakika

Medlog Gemicilik, Türk Bayraklı gemileri ve bu gemilerdeki Türk denizcileri ile büyümeye devam ediyor. 2015 yılında MSC Türkiye'nin gemi işletmecisi olarak kurduğu Medlog Gemicilik, dünyadaki ekonomik krize rağmen yatırımlarına devam ederek filosuna bir konteyner gemisi daha ekledi.

Liberya bayraklı MSC ANAHITA konteyner gemisi, Medlog Gemicilik tarafından satın alınarak devir teslim yapıldıktan sonra İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı çekildi ve Med Aydın ismini aldı.

Bu doğrultuda, 195 metre boyunda 2908 TEU kapasiteli geminin Bayrak ve İsim Değişiklik Töreni Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı ve Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in katılımıyla Tekirdağ Asyaport Limanında gerçekleştirildi.

Bayrak ve İsim Değişiklik Töreni'nde konuşan Vali Yıldırım; "3 tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde bu tür limanların artması, bu tür ticaretin, gelen giden gemilerin artması, konteynerlerin indirilip bindirilmesi aynı zamanda ülkemize olan teveccühün de bir göstergesidir. Gerek ithalat gerek ihracat yönünde Tekirdağ'ımızda 13 tane Organize Sanayi Bölgesi var. Bu Organize Sanayi Bölgelerinde 2900 adet fabrika var .

Türkiye'nin en büyük transit konteyner limanında bulunuyoruz. Ahmet Bey Asyaport kurmakla birlikte Medlog'u kurarak taşımacılığa da gönül vermiş olduğunu gösteriyor. 6. Gemi burada bunların içerisinde 120 bin işçimiz çalışıyor. İnşallah daha büyüklerini de burada göreceğiz. Bu büyük gemilerle de daha çok mal taşınacak, daha güzel hizmetler verilecek buna canı gönülden inanıyorum.

Hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız, belasız, güzel taşımacılık yapsınlar. İnsanların ürettiklerini bir yerden bir yere götürsün. " dedi.