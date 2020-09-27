Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı

- Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı Medova Hastanesi bünyesinde açılan Medova Göz Merkezi yeni teknoloji lazer cihazlarıyla hastalara hizmet vermeye başladı.

- Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı

KONYA - Medova Hastanesi bünyesinde açılan Medova Göz Merkezi yeni teknoloji lazer cihazlarıyla hastalara hizmet vermeye başladı.

2016 yılından beri sağlık alanında hizmet veren Medova Hastanesi, büyük bir yatırım hamlesi yaparak ve güçlü bir hekim kadrosunu bünyesine katarak uluslararası standartlarda hizmet verecek Medova Göz Merkezi'ni hizmete açtı.

Medova Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, 15 Eylül Çarşamba günü Medova Göz Merkezi olarak hizmete başladıklarını belirterek, ileri teknoloji cihazlarla Medova Göz Merkezi'nde göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde etkili çözümler sunacaklarını kaydetti. Amaçlarının hastaneye ve göz merkezine gelen her hastanın göz sağlığının tüm tedavi, teşhis ve takip ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ümit Kamış, "Merkezimizde iki farklı lazer cihazımız bulunmaktadır. Birinci cihazımız miyop, astigmat ve hipermetrop tedavisinde kullanılan excimer lazer tedavisidir. Bu lazer ile gerçekleştirilen No Touch PRK ve Lasik ile 25-45 yaş arasındaki kişileri gözlükten kurtarabiliyoruz. İkinci cihazımız ise; Femtosaniye lazer cihazı olup, bu lazer ile de 45 yaş sonrası kişileri uzak ve yakın gözlükten, özellikle trifokal dediğimiz üç odaklı mercek tedavisi ile kurtarabiliyoruz. Konya'da 20 yaş üzerindeki kişilerin uzak ve yakını gözlüksüz olarak görmelerini sağlayan lazer tedavilerini ve özellikle göziçi merceklerini uygulayan ender kliniklerden biriyiz. Bu imkanlarla hastalarımızın şehir dışına gitmeden gözlük tedavisini, özellikle uzak - yakın sorunlarını çözebiliyoruz. Konya ve civarı illerdeki tüm göz hastalarını kliniğimizde tedavi edecek yeni teknolojiye, ekibe ve tecrübeye sahip bir göz merkeziyiz" dedi.

Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı
Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı
Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı
Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Medova Hastanesi Göz Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

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