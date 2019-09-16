Son Dakika Haberleri: Medova Hastanesinden aşure ikramı
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Medova Hastanesinden aşure ikramı

1 saat önce

Konya Özel Medova Hastanesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

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Konya Özel Medova Hastanesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.


Konya Özel Medova Hastanesi, Muharrem ayı dolayısıyla gelenekleri yaşatmak için Aşure Günü etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında hastanede yatan hasta ve hasta ve hasta yakınları ile vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşureye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Medova Hastanesine ikramlarından dolayı teşekkür etti. - KONYA

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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