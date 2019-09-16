Medova Hastanesinden aşure ikramı

Konya Özel Medova Hastanesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.



Konya Özel Medova Hastanesi, Muharrem ayı dolayısıyla gelenekleri yaşatmak için Aşure Günü etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında hastanede yatan hasta ve hasta ve hasta yakınları ile vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşureye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Medova Hastanesine ikramlarından dolayı teşekkür etti. - KONYA