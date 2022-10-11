MEDRESEDEN KURŞUN LEVHALARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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MEDRESEDEN KURŞUN LEVHALARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

11.10.2022 15:49

Bursa'da, Beyazıt Paşa Medresesi'nden 6 parça kurşun levha çalan Şuayip A. (34) ile Burak D. (27), başka yerden hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Bursa'da, Beyazıt Paşa Medresesi'nden 6 parça kurşun levha çalan Şuayip A. (34) ile Burak D. (27), başka yerden hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Olay, dün gece Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, Beyazıt Paşa Medresesi'nin çatısından 6 parça kurşun levha çaldı. Hırsızlığı fark eden medrese yetkililerinin şikayetiyle polis, soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şuayip A. ve Burak D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, gece saatlerinde başka yerden hırsızlık yapmak üzereyken, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Şuayip A.'nın 31 suç kaydı olduğu ve 20 gün önce cezaevinden çıktığı, Burak D.'nin de 30 suç kaydının bulunduğu belirlendi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEDRESEDEN KURŞUN LEVHALARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEDRESEDEN KURŞUN LEVHALARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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