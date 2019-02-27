Son Dakika Haberleri: Medvedev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Kutlaması

Medvedev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Medvedev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Medvedev'in dün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair son gelişmelerin de istişare edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:49 Kaynak: AA

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