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Medvedev, geriden gelerek yarı finale çıktı - Son Dakika

Medvedev, geriden gelerek yarı finale çıktı

26.01.2022 16:38
Medvedev, geriden gelerek yarı finale çıktı

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Daniil Medvedev, Avustralya Açık çeyrek final turunda karşı karşıya geldiği Kanadalı rakibi Felix-Auger Aliassime'i setlerde 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Daniil Medvedev, Avustralya Açık çeyrek final turunda karşı karşıya geldiği Kanadalı rakibi Felix-Auger Aliassime'i setlerde 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Medvedev, yarı finalde Tsitsipas ile mücadele edecek.

Avustralya Açık'ta çeyrek finalin son maçı yaklaşık 5 saatlik bir heyecana sahne oldu. Kanadalı raket Felix Auger- Alissime ile Rus tenisçi Daniil Medvedev Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldi. İlk iki seti 7-6 ve 6-3 Alissime önde bitirirken, Medvedev 7-6 ve 7-5 ile setlerde 2-2'yi yakaladı. 4 saat 42 dakika süren zorlu müsabakada Rus tenisçi Daniil Medvedev son sette de 6-4 ile kazanarak, Kanadalı rakibini turnuvanın dışına itti.

Geçen sezon Avustralya Açık'ta final oynayan Rus raket, yarı final turunda Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

(Bora Akyol/İHA)

Medvedev, geriden gelerek yarı finale çıktı

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Avustralya, Rus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medvedev, geriden gelerek yarı finale çıktı - Son Dakika


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