Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti "Kötü Niyetli Bir Provokasyon" - Son Dakika
Üye Girişi

Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti "Kötü Niyetli Bir Provokasyon"

05.08.2022 15:07
Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti "Kötü Niyetli Bir Provokasyon"

MOSKOVA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini "kötü niyetli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

MOSKOVA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini "kötü niyetli bir provokasyon" olarak nitelendirdi. RIA Novosti ile yaptığı röportajda Medvedev, ABD'nin tek Çin politikasına bağlı olduğunu öne sürerek muğlak bir söylem kullansa da eylemlerinin başka amaçlar olduğunu gösterdiğini belirtti. Medvedev, ziyaretin Asya'daki uluslararası güvenliği baltalamayı amaçlayan kasıtlı bir provokasyon olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti Çin Sözcüsü: ABD Tarafı Taiwan Meselesinde Doğruyu Yanlışla Karıştırıyor Çin Sözcüsü: ABD Tarafı Taiwan Meselesinde Doğruyu Yanlışla Karıştırıyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nancy Pelosi, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti 'Kötü Niyetli Bir Provokasyon' - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: Medvedev: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti "Kötü Niyetli Bir Provokasyon" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement