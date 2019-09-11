Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi
1 saat önce
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus ekonomisinin arzu edilen düzeyde büyümediğini belirterek, "Rusya'da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus ekonomisinin arzu edilen düzeyde büyümediğini belirterek, "Rusya'da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:30
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