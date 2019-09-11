Son Dakika Haberleri: Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi
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Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi

1 saat önce

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus ekonomisinin arzu edilen düzeyde büyümediğini belirterek, "Rusya'da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.

Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi, System.String[]

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus ekonomisinin arzu edilen düzeyde büyümediğini belirterek, "Rusya'da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda." dedi.

Dmitri Medvedev, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:30 
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