Medya 2018'de Ege'yi Konuştu

2018 yılında EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin haber merkezi olarak görev yapan Ege Ajans ve EÜ Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından üretilen bin 278 haber medyaya geçildi. Ege Üniversitesi basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu. Ege Bölgesi üniversiteleri sıralamasında en çok haberi yapılan birinci üniversite olan Ege Üniversitesi; Türkiye genelinde, internet medyası, gazete, televizyon ve dergilerde en çok haberlerine yer verilen ilk üç üniversite arasında yer aldı.

"ÜNİVERSİTEMİZİN SESİ DAHA GÜR ÇIKTI"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz ile ilgili haberleri toplumumuz ile paylaşan Ege Ajans, hem İletişim Fakültemiz öğrencilerinin uygulama birimi hem de üniversitemizin haber merkezi olarak görev yapıyor.Ajansımız, İletişim Fakültemizin adeta laboratuvarı olarak işlev görüyor.Genç iletişimciler, aldıkları teorik eğitimleri bu laboratuvar ortamında uygulama imkanı buluyor. Öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirirken bir yandan da haber üretimi içerisinde yer alıyor olmaları çok önemli. İşi mutfağında öğrenmek bu olsa gerek. Ajansımızda iyi işleyen bir sistem var. Gençlerimiz burada deneyim kazanarak sektöre profesyonel bir medya mensubu olarak adım atıyorlar. Akademik camiada yazılı ve görsel habercilik alanında öncü alan Ege Ajans ve EÜ Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz, basınla paylaştığı haberlerle güvenilir bir adres olmuş, yerel ve ulusal medyada varlığını hissettirmiştir. Ege Üniversitesi basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu. Çalışanlarımız, Üniversitemiz ile ilgili haberleri kamuoyuna doğru,tarafsız ve sağlıklı bir şekilde aktarma çabalarının,toplumu bilgilendirme çabalarının takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Ajansımızın ve Şube Müdürlüğümüzün bundan sonra da çalışmalarını artırarak devam ettireceklerinden ve Üniversitemizin sesi olmayı sürdüreceklerinden hiç şüphem yok. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE

Türkiye'nin ilk akademik haber ajansı olma özelliğini taşıyan Ege Ajans; bir yandan İzmir basını başta olmak üzere Türk basınına nitelikli medya mensubu yetiştirirken diğer yandan Ege Üniversitesinin sağlık, eğitim, kültür, spor, bilim ve sanat gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri, yazılı ve görüntülü haberleri Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü işbirliği ile toplumla paylaştı.

Medya Takip Merkezi - İnterpress'in 2018 yılı (1 Ocak-31 Aralık 2018) tarihleri arasında yaptığı takip sonuçlarından derlenen verilere göre, bir yıllık erişim sayılarına bakıldığında 2 milyar 3 milyon 271 bin 140 erişim sayısı ile Ege Üniversitesi zirvede yer aldı. Böylece Ege Üniversitesi erişim kategorisinde Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında birinci sıraya yerleşti. İnternet medyasında da Ege Üniversitesi haberleri geniş yer buldu.

Türkiye genelinde 206 üniversite arasında yapılan sıralamada Ege Üniversitesi 2018 yılında en çok haberi yapılan üçüncü üniversite oldu.Ege Bölgesi Üniversiteleri sıralamasında ise birinci olan Ege Üniversitesi basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu.

Tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yapılan"tiraj" sıralamasında Türkiye ikincisi olan Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi üniversiteleri sıralamasında ise ilk sırada yer aldı.Ege Üniversitesi, 2018 yılında ulaştığı 665 milyon 359 bin 942 tiraj sayısı ile tüm üniversiteler arasında ikinci oldu.

Ege Üniversitesi basında araştırma, bilimsel projeler, ar-ge, patent,kültür-sanat, araştırma üniversitesi ile değişim dönüşüm ve yenilikçi projeleriyle ön plana çıktı. EÜ, bilimsel ve akademik başarılarının yanı sıra uluslararası çalışmalarıyla da medyada adından söz ettirdi.

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans; Ege Üniversitesi ile ilgili haberlerin, bilimsel ve akademik başarıların, yenilikçi, öncü projelerin yerel-ulusal medyada yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda EGEMM, Ege Üniversitesi'nin kurum kültürü ve kimliğine yönelik çalışmaların yanı sıra radyo-televizyon yayıncılığı yaparak ve "Kalem" gazetesinin yayını sağlayarak ürettiği içeriklerle üniversitenin faaliyetlerini görünür kılıyor.

Ege Ajans ve EÜ Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü; Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda"Halkın Üniversitesi" unvanını, toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak sürdüren Ege Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaları ve çalışmalarımedyada daha sık ve görünür olmasını sağlayarak farkındalık oluşturmaya devam edecek.