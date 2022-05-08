Medya: ABD'de Silahlarla Öldürülen Çocuk ve Genç Sayısı Kazalarda Ölenleri Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Medya: ABD'de Silahlarla Öldürülen Çocuk ve Genç Sayısı Kazalarda Ölenleri Geçti

08.05.2022 20:45
Medya: ABD'de Silahlarla Öldürülen Çocuk ve Genç Sayısı Kazalarda Ölenleri Geçti

Popüler bilim dergisi Scientific American'da yayınlanan bir haberde, 2000 ile 2020 yılları arasında 1 ile 24 arası yaş grubunda ateşli silah bağlantılı ölümlerin sayısının 100.000 kişide 7,3'ten 100.000 kişide 10,28'e çıktığı, buna karşılık motorlu araçla ilişkili ölümlerin sayısının ise 100.

Popüler bilim dergisi Scientific American'da yayınlanan bir haberde, 2000 ile 2020 yılları arasında 1 ile 24 arası yaş grubunda ateşli silah bağlantılı ölümlerin sayısının 100.000 kişide 7,3'ten 100.000 kişide 10,28'e çıktığı, buna karşılık motorlu araçla ilişkili ölümlerin sayısının ise 100.000'de 13,62'den 8,31'e gerilediği belirtildi.

LOS ANGELES, 8 Mayıs (Xinhua) -- Popüler bilim dergisi Scientific American, 1 ile 24 arası yaş grubunda yaralanmayla ilişkili ölümlerin birincil sebebinin artık araç kazaları değil silahlar olduğunu söyledi. Derginin internet sitesinde Perşembe günü yayınlanan habere göre, motorlu araç kazaları ABD'de onlarca yıldır çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler arasında yaralanma sonucu yaşanan ölümlerde en yaygın -ve genelde en başta gelen- sebepti. 2017 yılına gelindiğinde ise, araçlarla ilişkili ölümlerdeki azalma ve silah bağlantılı ölümlerdeki sert yükseliş nedeniyle bu sebeplerin sıralaması değişti.

Medya: ABD'de Silahlarla Öldürülen <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> ve Genç Sayısı Kazalarda Ölenleri Geçti

13 Nisan 2021 tarihli fotoğrafta, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan National Mall parkına, silahlı şiddet olaylarından her yıl ölen yaklaşık 40.000 Amerikalı onuruna bırakılan yapma çiçekler görülüyor. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yaşa göre düzenlenmiş verilerine dayandırılan haberde, 2000 ile 2020 yılları arasında 1 ile 24 arası yaş grubunda ateşli silah bağlantılı ölümlerin sayısının 100.000 kişide 7,3'ten 100.000 kişide 10,28'e çıktığı, buna karşılık motorlu araçla ilişkili ölümlerin sayısının ise 100.000'de 13,62'den 8,31'e gerilediği belirtildi. Araçla ilişkili ölümlerde yaşanan düşüş büyük ölçüde motorlu araç kazalarını izleme ve analiz etme yönündeki uyumlu çabaların sonucunda meydana geldi. Habere göre, ABD Kongresi tarafından 1970'te yaşam kurtarma ve trafikle ilişkili yaralanmaları önleme amacıyla kurulan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin en önemli adımlarından birisi, ABD karayollarında otomobil kazalarında ölenlere ilişkin halka açık bir veritabanı yaratmak ve devam ettirmek, bu sayede araştırmacıların güvenliği artırma yollarını belirlemelerine imkan tanımak oldu.

Derginin haberinde, buna karşın ateşli silahların güvenliğini düzenleyen bir federal kurumun bulunmadığı belirtilerek birçok uzmanın genç insanlar arasında silah yüzünden yaşanan yüksek ölüm oranının kaçınılmaz bir sonuç olmadığını, verileri toplayıp araştırma yaparak bu ölümlerin önüne geçilebileceğini söylediğine işaret ediliyor.

YORUMLAR
500
Düğünde ateş açan kişi zurnacıyı öldürdü Düğünde ateş açan kişi zurnacıyı öldürdü Bir grup ABD'li diplomat, Rusya'nın 'Zafer Günü' öncesi Kiev'e döndü Bir grup ABD'li diplomat, Rusya'nın 'Zafer Günü' öncesi Kiev'e döndü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tragger, Mayıs, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Medya: ABD'de Silahlarla Öldürülen Çocuk ve Genç Sayısı Kazalarda Ölenleri Geçti - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera yerleştiren sapık tutuklandı
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:04 TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 20:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Medya: ABD'de Silahlarla Öldürülen Çocuk ve Genç Sayısı Kazalarda Ölenleri Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement