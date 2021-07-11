Medya Akademisi ADÜTV Üzerinden Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Medya Akademisi ADÜTV Üzerinden Eğitimlerine Devam Ediyor Üniversitemiz ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliği ile düzenlenen Medya Akademisi eğitimlerinin dördüncü haftasının konukları, gazeteciler Esra Elönü ve Özcan Tikit oldu.

Moderatörlüğünü Sümeyra Şimşek'in yaptığı Medya Akademisinde bu hafta, "Televizyon Programcılığı" ve "Diplomasi Haberciliği" konuları ele alındı.

KALICI OLMAK ÖZGÜN OLMAKLA MÜMKÜN

Gazeteci Esra Elönü 'Televizyon Programcılığı' konulu eğitiminde, televizyon programcılığına dair bilgiler verdi.

Televizyon Programcılığında asıl amacın hedefi belirlemek, hedefe isabet almak ve en önemli noktanın ise doğru sorular sormak olduğunu belirten Elönü, " Sunuculuğu sohbet dinleyen insan olarak tanımlıyorum. Tekniğini bilirseniz sunuculuk yapabilirsiniz. Özgün bir alan açarsanız; o zaman bu mecrada kalıcı bir insan haline gelebilirsiniz. " dedi.

PROGRAM BÜYÜK BİR EKİP İŞİ

Televizyon programcılığında sunuculuğun ekip çalışması olduğunun altını çizen Elönü, "Televizyon programında sizden bir şeyler olmalıdır. Teknik olarak ses, ışık ve bir düzen söz konusudur. Teknik şartlara ve sunucuya uygun bir dekor hazırlanır. Gelecek konuğa göre iyi hazırlanmak; yani iyi sorular hazırlamak gerekir. Sunuculuğun püf noktaları, konuğun hikayesini öğrenmek ve akıcılıktır. Bunları bir bütün olarak yapabilmek ise ekip işiyle birlikte olmaktadır. "dedi.

Elönü, mesleğin kalıcılığında ve başarının sırrı olarak tek şartın sunucunun kendisi olması; yani özgün olmanın gerekli olduğuna vurgu yaptı.

TRT Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit ise 'Diplomasi Haberciliği' başlıklı eğitiminde diplomasi gazeteciliği ve nasıl yapılması gerektiğinden bahsetti.

DIŞ POLİTİKA, TARİH BİLMEK GEREKTİRİR

Diplomasi haberciliğinin 2009 yılından sonra daha çok geliştiğini belirten Tikit, diplomasi muhabirliğinde bilgi birikimin çok önemli olduğu ve ülkelerin tarihini bilmek gerektiğini söyleyerek; "Ülkemizin dış politikasını, tarihini bilmek gerekir. Diploması muhabirliğinde ciddi tarih okur severi olmak, siyaset tarihi okur severi olmak gerekir. Bölgenin uluslararası hukukunu, dilini, kültürünü ve tarihini bilmek gerekir. Genç İletişimcilere tavsiyem okulu bitirmeyi beklemeden mesleğe adım atmaları onlara çok faydalı olacaktır. Yabancı dilleri sevmeleri ve öğrenmeleri gerekir. Ülkelerin arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak için analiz yeteneğinin de olması gerekir. Analiz yeteneğinizide yazarak geliştirebilirsiniz. Çok dil öğrenmek, analiz yeteneğini artırır. " dedi.

SAVAŞ MUHABİRLERİ VİCDANIN GÖZÜDÜR

Çatışma bölgelerinde muhabirlerin nelerle karşılaştığını ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konularına da değinen Tikit, " Kötülüklerin dünyaya duyurulmasında savaş muhabirlerinin rolü çok büyüktür. Bunların duyurulmaması için muhabirler hedef halindedir. Gazetecilik, meşakkatli bir iştir; insanlığın, vicdanın gözüdür. " dedi.