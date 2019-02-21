Son Dakika Haberleri: Medya Akademisi Eğitimlerine Başlıyor

Medya Akademisi Eğitimlerine Başlıyor

42 dakika önce

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi" Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor.

Medya Akademisi Eğitimlerine Başlıyor, System.String[]
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi" Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor.

UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan Medya Okulu'nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Söz konusu eğitimler öğrencilere ücretsiz olarak verilecek. Aksaray'da ilk kez açılacak olan Medya Akademisi'nde ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyim paylaşımı da yapılacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 5 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

28 Şubat medyası masaya yatırılıyor

Derslerin başlayacağı Cumartesi günü ayrıca UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" başlıklı bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'in yapacağı panelde, gazeteciler Kenan Kıran, Kemal Gümüş ve Yakup Köse sunumlar gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul'dan gazetecilerin de misafir olarak katılacağı "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli Aksaray Üniversitesi Merkez Derslikler Konferans Salonunda Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medya Akademisi Eğitimlerine Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]