MEDYA AŞ'DEKİ GÖREVLERİNE SON VERİLENLER İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

"BUNUN MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ"
İşten çıkarılan personelden biri olan İsmail Er, "Medya AŞ'de hak ediş şefi olarak görev yapıyordum. Sabah normal işimize geldiğimizde insan kaynakları birimimizden bir telefonla geldi. Tek tek aranarak birime çağrıldık. Yönetimin bizimle devam etmek istemediğini, bu nedenle sözleşmemizde yer alan bir madde gereğince haklarımız verilecek ve işlerinize son verilecek diye açıklama yapıldı. Bunun haricinde herhangi bir açıklama yapılmadan aynı gün sigorta çıkışlarımız da yapılarak, evraklar verildi. Biz bu hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü yeni yönetiminde belirtmiş olduğu gibi haksız gerekçeyle, herhangi bir sebep belirtmeksizin bir işten çıkartılma var. Yıllardır bu kurumda hizmet etmiş insanlar var. Herhangi bir soruşturma, bir disiplin suçundan dolayı bir kovuşturmaya maruz kalmadan sözleşmenin haksız gerekçeyle fesih edildiğini kendileri de söylüyorlar. Tek gerekçe 'sizinle çalışmak istemiyoruz'. Saat 08.00'de işe geliyorsunuz, 09.00'da bir telefon, 'Bugün son günün. Saat 17.00'de işten çıkıyorsunuz'. ve aynı gün saat 17.30 bir mesaj geliyor, sigortadan, 'işvereniniz tarafından neden gösterilmeksizin işinize son verilmiştir' diye. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz" diye konuştu.
İsmail Er açıklamasının ardından işten çıkarılanlara gönderilen mesajı da telefonundan gösterdi.
"HİÇBİR SEBEP GÖSTERİLMEKSİZİN İŞTEN ATILDIK"
7 Eylül'de evlenecek olan Medya AŞ editörü Rümeysa Perçinkaya ve Medya AŞ kameramanı Göktuğ Çakmak da işten çıkarılanlar arasında yer alıyor. Perçinkaya, "Aslında çok hızlı ilerledi. 20 Ağustos'ta SGK'mızın kesildiğini öğrendik. 21 Ağustos'ta imza için çağırdılar. Hiçbir sebep gösterilmeksizin işten atıldık. 2 hafta sonra da düğünümüz var" dedi. Perçinkaya, "Bizi bankamatik memuru olarak nitelendirenler var. Bizim şirkete giriş çıkış saatlerimizi sistemden görebilirler. Böyle bir sistem var. Bunlara da gerçekten gereken yapılacak" şeklinde konuştu.
Çakmak ise düğün öncesi böyle bir haber aldıklarını belirterek, "Muhabir arkadaşımızla göreve çıkıyorduk, malzemelerimizi hazırladık. Mesaj geldi SGK'dan işi çıkışınız olmuştur diye. İnsan Kaynakları Müdürü ile görüştük. O da 'bir liste var, bu listedeki herkes işten çıkartıldı' dedi. Perçinkaya ve Çakmak açıklamalarının ardından davetiyelerini gösterdi.
"BU KONUDA SESSİZ KALMAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Muhabir olarak göreve başlayan daha sonra özel kalem ekibine geçen Mihriban Çetinel ise, "Biz toplu şekilde hareket etmeyi düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte hukuki sürecin sonuna kadar gitmeyi, haklarımızın hepsini almayı ve bu konuda sessiz kalmamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
------------------
-Basın açıklamasından görüntüler
-Röportajlar
-Davetiyenin görüntüsü
-Mesajın görüntüsü
-İBB binasından görüntüler
-Detaylar