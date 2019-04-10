Son Dakika Haberleri: Medya Aşırı Sağcı Saldırganlara "Terörist" Demek İstemiyor

Medya Aşırı Sağcı Saldırganlara "Terörist" Demek İstemiyor

1 saat önce

İngiltere'de yapılan bir araştırma, medyanın aşırı sağcı saldırganları terörist olarak tanımlamakta isteksiz olduğunu gösterdi.

Medya Aşırı Sağcı Saldırganlara
İngiltere'de yapılan bir araştırma, medyanın aşırı sağcı saldırganları terörist olarak tanımlamakta isteksiz olduğunu gösterdi.

Medya takip merkezi Signal AI, son 2 yıldaki 11 farklı terör saldırısına ilişkin 80 farklı dildeki 200 binden fazla gazete, TV ve radyo haberini inceledi.

Buna göre medyada, "aşırıcılık yanlısı" Müslümanlar, aşırı sağcılardan 3 kat daha fazla terörist olarak tanımlandı. "Aşırıcılık yanlısı" Müslümanlar tarafından yapılan herhangi bir saldırıya ilişkin haberlerin yüzde 78'inde olay terörizmle ilişkilendirilirken, bu oran aşırı sağcıların saldırılarında yüzde 24'te kaldı.

Araştırmada, "Aşırılık yanlısı Müslümanların yaptıkları saldırıları haberleştirmek, aşırı sağcı saldırıları haberleştirmekten oldukça farklı." sonucuna varıldı.

Ancak medyanın şaşırtıcı bir şekilde Yeni Zelanda'daki 2 camiyi hedef alan saldırıyı terör eylemi olarak nitelediğine de dikkat çekildi. Bu farklılıkta, Başbakan Jacinda Ardern'in olayı 6 saat içinde terör saldırısı olarak tanımlamasının etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Karşılaştırma olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2018'de Pensilvanya eyaletindeki bir sinagoga yönelik saldırıyı, terör eylemi olarak nitelemede isteksiz davranması gösterilerek, liderlerin tutumlarının haberlere yansıdığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:03 Kaynak: AA
İngiltere, Güncel
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