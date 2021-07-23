Medya Demokrasimizin Vazgeçilmez Bir Unsurudur

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Vali Ersin Yazıcı, Antalya'da faaliyet yürüten Lider Medya'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Vali Yazıcı, medyanın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti.

Antalya'da faaliyet yürüten Lider Medya'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen açılışa Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Lider Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, eşi Gülşah Alkoçlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Takdire Şayan

Açılışta konuşan Vali Yazıcı; "Şehre geleli bir yıl oldu. Geldiğimden bu yana Lider Gazetesinin ekibi ile zaman zaman görüşmemiz oldu. Medyanın demokrasinin vazgeçilmezlerinden olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu görevi yaparken, tabii ki medya kuruluşları da dürüstlükten, demokrasiden ve tarafsızlıktan ayrılmaması gerekiyor. Bir yıldır Lider Medya'nın yayınlarını takip ediyorum. Gerçekten takdire şayan bir çizgisi olduğunu görmüş olduk. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diye kullandığımız bir söz var. İnanıyorum ki gazetede göstermiş olduğu dürüstlüğü ve güvenilirliği televizyonda da sağlayacaktır. Turizmin başkenti olan Antalya'mıza hem hizmet edecek, hem de haberleri dünyaya servis edecektir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

Demokrasinin Önemli Güçlerinden Bir Tanesi de Medyadır

Konuşmasına Lider Gazetesinin ekibini tebrik ederek başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Güzel bir merkez olmuş. 1 yıl içerisinde Lider Medyanın gelmiş olduğu nokta takdire şayandır. 1 yıl içerisinde Antalya değil bölgede takip edilen aynı şekilde tüm Türkiye'de takip edilen bir medya organı haline geldiniz. Yürekten tebrik ediyorum. Yayınlarınızı izliyorum. Yüksek kalitede, gazetenin içeriğinden basımına kadar gerçekten çok kaliteli. Bugün medya konusunda herkes yorum yapıyor. Demokrasinin önemli güçlerinden bir tanesi de medyadır. Medya olmadan gerçek demokrasiden bahsetmemiz mümkün değildir. Esas medyanın görevi bizim de yanlışımız olduğu zaman bize göstermesidir. Yandaş medya diyorlar, onun yanında bunun yanında diyorlar. Bu dünyanın her yerinde var. Medyanın da bir temel ilkeleri var bundan şaşmamak kaydıyla doğaldır. Son günlerde başka tartışmalara şahit oluyoruz, özellikle medyanın dışarıdan kollanması veya ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir. Medyamızın her bakımdan bağımsız ve tarafsız olması ülkemiz için önemlidir" sözlerine yer verdi.

Yaptığımız Her İşin En İyisini Yapmaya Çalışıyoruz

Antalya'nın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Antalya tarımın ve turizmin başkentidir. Yaptığımız her işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Antalya'yı diplomasinin de bir merkezi haline getiriyoruz. Birçok etkinliği Antalya'da düzenledik. G20 zirvesi gelmiş geçmiş en başarılı G20 zirvesidir. Birçok toplantıyı burada gerçekleştirdik. Antalya Diplomasi Formunun ilkini gerçekleştirdik. Çok şükür gerek katılımcı sayısı ve gerekse içeriği ile son derece başarılı oldu. Bunu kalıcı hale getireceğiz. Gelecek sene ya Mart ayında ya da Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Herkes Antalya'da buluşacak" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış töreni gerçekleştirildi. Medya Demokrasimizin Vazgeçilmez Bir Unsurudur 01 Medya Demokrasimizin Vazgeçilmez Bir Unsurudur 02 Medya Demokrasimizin Vazgeçilmez Bir Unsurudur 03 Medya Demokrasimizin Vazgeçilmez Bir Unsurudur 04

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