Son Dakika Haberleri: Medya dünyasının önemli isimleri Com.Week'te buluştu
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Medya dünyasının önemli isimleri Com.Week'te buluştu

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Com.Week, medya dünyasından önemli konuklarını ağırladı.

Medya dünyasının önemli isimleri Com.Week'te buluştu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Com.Week, medya dünyasından önemli konuklarını ağırladı.


Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte iki gün boyunca 14 konuşmacı deneyimlerini öğrencilerle paylaştı, onlara tavsiyeler verdi. Etkinliğin ilk gününde; oyuncu Sina Özer, yönetmen Ümit Oktay Aymelek, menajer Ödül Küçük ve Mustafa Baranlı öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Etkinliğin ikinci gününe ise Youtube yayıncısı Gözde Tezer, yazar Aktuğ Akdoğan, sosyal medya projeler yöneticisi Mehtap Algül, şarkıcı Fatma Turgut, fotoğrafçı Fethi Karaduman, ve oyuncu Kadir Doğulu konuşmacı olarak katıldı. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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