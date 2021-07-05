Medya-İş, Alanya'da AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı - Son Dakika

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Alanya Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde Atatürk Anıtı önünde açılan sergide, 94 fotoğraf yer alıyor.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, açılışta, insan hakları hususunda çok duyarlı olduğunu söyleyen pek çok ülkenin Filistin konusunda sessiz kaldığını dile getirdi.

Amaçlarının "Direnen Filistin"i ortaya koymak olduğunu vurgulayan Özdemir şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan zulmü, orada yaşanan sıkıntıyı Türkiye olarak iyi biliyoruz. Filistin'in bu dramına kulak veren ve yanında yer alan İslam ülkesi Türkiye'dir. Amerika, Avrupa gibi ülkeler bu drama gözlerini kapatırken bazı İslam ülkelerinin onlar gibi düşünmesi ve bu drama sessiz kalması bizleri daha da üzüyor. Fotoğraflara baktığımızda özellikle kadınların Mescid-i Aksa'da gece gündüz nöbet tuttukları, orayı teslim etmedikleri ve her türlü zulme rağmen yıkıntılar arasında seccadelerini serip namaz kıldıklarını göreceksiniz. Bu insanlar buna direniyorsa, bizlerin de amacı bunu ortaya koymaktır. Basınımız, medyamız bunu duyurabiliyor ama biz bunu daha fazla turistlerin olduğu yerde sergilemeye çalıştık. Amacımız turistlerin olduğu yerde İsrail'in gerçek yüzünü gösterebilmek."

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, serginin iki gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacağını, Filistin halkının her zaman, her koşulda yanında olduklarını söyledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ise AA'nın yaşananları çok iyi belgelediğini belirtti.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ise Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısında olduğunu ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezdi.