Medya-İş, Erzincan'da AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı - Son Dakika

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Erzincan'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açıldı.

Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Medya İşçileri Sendikası ve Erzincan Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide AA muhabirlerince çekilen 83 fotoğraf yer alıyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın, İsrail'in zulmünü deve kuşu misali başına kuma gömerek görmezden geldiğini söyledi.

Söz konusu zulmün millete tercüman olan basın mensuplarınca dile getirdiğini aktaran Makas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazanın 3 haftasında da İsrail'in zulmünü hep beraber izledik ama dünya yine bir deve kuşu misali başını kuma gömerek bunları görmezden geldi. Yine aziz milletimizin tercümanı olan basın mensuplarımız bunu dile getirdi. Elbette günün birinde hakla batıl zahir olacaktır. Buna inancımız tamdır. Bu bağlamda evlatlarımızın, milletimizin ve ümmetimizin bilinçlenmesi için bu sergiye katkı koyan tüm basın mensubu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah günün birinde özgür Filistin'e kavuşacağımıza inanıyorum."

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de amaçlarının, ramazan ayı ve sonrasında İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü herkese duyurmak olduğunu söyledi.

İsrail'de yaşanan zulmün uluslararası medya mensuplarınca tüm çıplaklığıyla gündeme getirilmediğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşananları tüm çıplaklığıyla ortaya koymaları onların işine gelmiyordu. Biz o dönem yaptığımız tespitlerde orada sadece Anadolu Ajansı ve Türk medyasının tam manasıyla görevini yaptığını gördük ve bizde bu çalışmaları halkımıza açma fikri oluştu. Arka fonda da göreceğiniz gibi orada görev yapan arkadaşlarımız yaralandılar. Şarapnel parçası isabet eden, ayağından sakatlanan arkadaşlarımız oldu ama yılmadan İsrail'in bütün saldırılarına rağmen fotoğraflarını çektiler. Şu anda 83 fotoğraftan oluşan sergimizi burada açıyoruz."

Serginin açılışına, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Medya- İş Genel Sekreteri Sinan Özer, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan ve vatandaşlar katıldı.

Yurtta daha önce 14 ayrı noktada açılan ve Erzincan'daki program ile sona erecek sergi gün boyu gezilebilecek.