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Medya-İş Gaziantep'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı - Son Dakika

Medya-İş Gaziantep'te AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

09.07.2021 10:52
Medya-İş Gaziantep'te AA'nın fotoğraflarından oluşan

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Gaziantep'te, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisi açıldı.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Gaziantep'te, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisi açıldı.

Gaziantep Basın Cemiyeti ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide 93 fotoğraf yer alıyor.

Vali Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Filistin direnişinin karşılık bulduğu ülkelerin başında gelen Türkiye'nin her zaman mazlum halkların yanında olduğunu söyledi.

Filistin meselesinin unutturulmaması gerektiğini ifade eden Gül, sergiye katkı sağlayan Anadolu Ajansına ve diğer katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu, yaşanan zulmü herkesin görmesini istediklerini belirtti.

Filistin'de yaşanan zulmün görmezlikten, duymazlıktan gelindiğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye gördü ve gereken tepkiyi gösterdi. Bu süreçte dış basın ne Avrupa ne Amerika'da gündeme getirdi. Anadolu Ajansının bölgede çalışan muhabirleri yaşanan zulmü gündeme getirmek için yaralandı, canını tehlikeye attı. Fotoğrafları çekmek için çok çaba sarf ettiler. 93 fotoğraf var. Zulmün, acının yanı sıra direnç var. Gözlerindeki umut, inanç ortaya konuluyor. Namaz kılanlar, çocuklarını eğlendirmeye çalışanlar, yeni doğmuş bebeği hayata hazırlamaya çalıştıkları anlar var. Umutlarını kaybetmediklerini görüyoruz. Amacımız da bunu göstermek. Dünyaya duyurmak. İnşallah sergimiz amacına ulaşır."

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt da Filistin üzerine söylenecek çok söz olduğunu, yaşanan zulmü bir nebze de olsun fotoğraflarla göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Gaziantep, Filistin, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medya-İş Gaziantep'te AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı - Son Dakika


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