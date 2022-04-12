Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan üyelerini işten çıkaran firmaya tepki - Son Dakika

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Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Sezai Ballı, İzmir'de 2 sendika üyesi çalışanı işten çıkaran firmanın üretim tesisi önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika önünde sendika üyeleri ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı bazı sendikaların temsilcileriyle bir araya gelen Ballı, yaptığı açıklamada, 2020 yılında örgütlenmeye başladıkları ve yetki belgesini aldıkları firmanın sebep göstermeden 2 üyelerini işten çıkardığını söyledi.

Toplantı taleplerini reddeden firma temsilcilerine seslerini duyurmak için fabrika önünde toplandıklarını aktaran Ballı, fabrikadaki örgütlenme sürecinde bir çalışanın darbedilmesine, 10 işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına rağmen yılmadıklarını ve yetkiyi aldıklarını belirtti.

İşverenin çeşitli bahanelerle mahkemeye gittiğini, yerel mahkemeyi de kazandıklarını aktaran Ballı, şöyle konuştu:

"Ama halen arkadaşlarımızı hiç sebep göstermeksizin iş akdi feshiyle işsiz, ekmeksiz bırakıyorlar. Biz Saueressig İzmir firmasının düşmanı değiliz, kendi firmamız, kendi markamız, kıymetimiz olarak görüyoruz. İşverene çağrımız konuyu bir üst mahkemeye taşımayın. Kavga etmek istemiyoruz. Kavgayla gürültü ile birbirimizi üzerek yol almak istemiyoruz."

Ballı, işverenin seslerini duymaması halinde gelecekte geniş ölçekli tepki eylemleri düzenleyeceklerini de bildirdi.