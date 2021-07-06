Medya 'iş insanı', sosyal medya ise 'iş adamı' demeyi tercih ediyor - Son Dakika

İş hayatında sıklıkla kullanılan iş insanı, iş adamı, iş kadını sıfatlarının medya yansımalarını inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonucuna göre, medya, iş insanı demeyi tercih ederken sosyal medya ise iş adamı demeyi tercih ediyor.

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de 83 milyonluk toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar (41.698,377), yüzde 50,1'ini ise erkekler (41.915,985) oluşturuyor. Genel nüfusun iş gücüne katılım oranının, ülke ekonomileri açısından da önemli bir gösterge olması sebebiyle kadın istihdamı konusu Türkiye'de çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

MEDYA, "İŞ ADAMI" DEĞİL "İŞ İNSANI" DEMEYİ TERCİH EDİYOR

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın basın, TV ve internet mecralarında yapılan taramalara göre, "iş insanı" ifadesi medyada, konuya dair toplumsal duyarlılığın arttığı 2021 yılında, 54 bin 989 olan 2020 yılına göre yüzde 64 artış göstererek 89 bin 876 kez kullanıldı.

Kullanım konusundaki alışkanlık sebebiyle 1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 78 bin 246 haberde yer alan "iş adamı" sıfatının yüzde 34 oranında düşüş yaşadığı kaydedildi. Bu yılın aynı döneminde ise 58 bin 380 haberde yer alarak en çok kullanılan ikinci iş sıfatı oldu. Kadınların gerek girişimcilik gerekse diğer kurumsal başarılara imza atmasıyla "iş kadını" ifadesi 2021'nin ilk 6 ayında, 8 bin 175 haberde kendisine yer bularak, geçtiğimiz yıl 5 bin 669 olan haber sayısına göre yüzde 31 artış gösterdi.

Araştırma sonucuna göre, internet medyasının konuya dair kullandığı dilde de büyük değişim yaşandığı bildirildi. Geçtiğimiz yıl yapılan internet haberlerinde 4 bin 519 kez kullanılan "İş kadını" teriminin 2021'in aynı döneminde 6 bin 743 haberde kendini göstererek yüzde33 artış gösterdiği belirtildi. İlgili mecrada, konu ile ilgili en büyük değişim ise "iş insanı" kullanımında yaşandı. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 46 bin 471 haberde yer bulan "iş insanı" terimi, bu yılın aynı döneminde 76 bin 852 haberde yer alarak yüzde 65 artış gösterdi. İnternet mecrası "İş kadını" ifadesini ise, 2020 yılında 4 bin 519 haberde kullanırken, 2021 yılında bu rakamı yüzde 49 oranında arttırarak 6 bin 743 haberde kullandı.

YAZILI BASIN VE TV'DE "İŞ İNSANI" KULLANIMI ORTALAMA %54 ARTTI

Televizyon ve yazılı basın mecralarında da konu ile ilgili kullanılan dilde değişiklik yaşandığının gözlendiği kaydedildi. Televizyondaki "iş insanı" vurgusu 2 bin 445 olan geçtiğimiz yıl rakamlarına göre, yüzde 57 artış göstererek 2021 yılında 3 bin 848 oldu. Televizyon kanallarının "iş kadını" ibaresi konusunda hala direnç gösterdiği ortaya çıktı. Televizyon kanallarında yer alan "iş kadını" ifadesi geçtiğimiz yıl, 349 haberde yer bulurken, bu yıl sadece yüzde 13 artış göstererek 394 haberde kendini gösterdi. Geçtiğimiz yıl 2 bin 366 TV haberinde yer alan "iş adamı" ifadesi ise yüzde 44 düşüş ile bu yıl 2 bin 366 haberde kullanıldı.

MTM'nin yaptığı detaylı incelemede "iş adamı" sıfatının kullanım oranının, tüm mecralarda düştüğü belirtildi. "İş adamı" ifadesi geçtiğimiz yıl 8 bin 697 adet yazılı basın haberinde görülürken, bu yıl 5 bin 143 haberde kendini göstererek yüzde 41 oranında düşüş yaşadı. Yazılı basın mecrasında geçtiğimiz yılın ilk yarısında 6 bin 73 haberde yer bulan "iş insanı" ifadesi, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 oranında artış göstererek, 9 bin 176 haberde yer buldu. Yazılı Basın "iş kadını" ifadesi konusunda da hassasiyet göstererek, 2020 il yarısında 801 olan haber sayısını, 2021 yılında yüsde 30 arttırarak, bin 38 haberde kullandı.

SOSYAL MEDYADA 'İŞ ADAMI' 95 BİN PAYLAŞIMLA İLK SIRADA

MTM'nin profesyonel sosyal medya takip servisi Digilup verilerine göre ise; sosyal medyada belirtilen iş sıfatları ile ilgili 133 bin 800 yorum ve paylaşım yapıldı. Geleneksel medyanın "iş insanı" sıfatına dair gösterdiği hassasiyetin sosyal medya kullanıcılarında görülmediği ifade edildi. Son 1 aylık verilere göre, sosyal medyada ortalama 95 bin paylaşım ve yoruma konu olan ve 1. sıraya yerleşen "iş adamı" sıfatını, 36 bin 500 paylaşıma konu olan "iş insanı" ifadesi 2. sıradan takip etti. Aynı dönemde sosyal medyada 2 bin 300 kez yer bulan ve listede 3. sıraya yerleşen "iş kadını" ifadesi ise, "iş adamı" teriminin oldukça altında bir konuşulma oranına sahip oldu.