MEDYA MENSUPLARI GELENEKSEL SAHUR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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MEDYA MENSUPLARI GELENEKSEL SAHUR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ

17.04.2022 11:43

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını Kayaşehir'deki yeni hizmet binasında ağırladı.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında medya mensuplarını Kayaşehir'deki yeni hizmet binasında ağırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla düzenlenen sahur programına gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından birçok davetli katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, medyanın önemli isimleriyle sahur programında bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, 'Özlemle beklediğimiz sahur programımızı bu kez yeni yaşam merkezimiz olan yeni hizmet binamızda gerçekleştirdik. Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz' dedi.

'İKİ YILLIK HASRET SON BULDU'

Kovid-19 salgını nedeniyle sahur buluşmasında iki yıldır bir araya gelemediklerini belirten Başkan Kartoğlu, 'Zaman zaman çeşitli vesilelerle görüşmüş olsak da salgın nedeniyle iki yıldır bir araya gelemiyorduk. Çok şükür vaka sayıları azaldı ve bu ramazanda hem komşularımızla hem de sizlerle tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir önceki sahur buluşmamızda, kendi alanında Türkiye'nin en büyüğü Başakşehir Millet Kıraathanemizde buluşmuştuk. Bu sefer sizleri,akıllı ve çevreci yeni belediye hizmet binamızda ağırlıyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz' ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ MEDYA SEKTÖRÜNE KAZANDIRIYORUZ

Medyanın her alanına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, 'Özellikle son iki yıldır hem Radyo Başakşehir bünyesinde, hem de 5 yıldızlı akademilerimizde çok güzel iş birliklerine imza attık. Medya sektörüne yetenekli ve dinamik gençler kazandırıyoruz. Hafta içinde Türk Medya ile yeni birlikteliğe imza attık. Radyo ve YouTube akademilerimiz ile dublaj, sinema, gazetecilik ve yeni medya okullarımızdan mezun olan kursiyerlerimizi 3 ay staj imkanına kavuşturduk' şeklinde konuştu.

MEDYA MENSUPLARI GELENEKSEL SAHUR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ
MEDYA MENSUPLARI GELENEKSEL SAHUR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ
MEDYA MENSUPLARI GELENEKSEL SAHUR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ

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Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Kayaşehir, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEDYA MENSUPLARI GELENEKSEL SAHUR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEDYA MENSUPLARI GELENEKSEL SAHUR BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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