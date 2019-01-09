Medya Milletin Vicdanı Olmalıdır"

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mesut Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mesut Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Manisa Öğretmenevi'ndeki buluşmada gazetecileri kutlayan Öner, gazeteciliğin her alan ve kademesinde stresli, sıkıntılı, yıpratıcı, riskli bir meslek olduğunu belirterek, özellikle kitle hareketleri, terör olayları, doğal afetler ve savaş alanlarında haber kovalayan gazetecilerin çoğu kez takip ettikleri olaylardan olumsuz etkinlendiğini, yaralanabildiğini, hatta bazılarının yaşamını yitirdiğini hatırlattı.



Gerçek gazeteciliğin insan haklarının daha rahat ve geniş ortamda sağlanmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Öner, "Medyanın insanlığın yararına olması için kişi hak ve özgürlüklerine, özel hayat kuralına, kamu yararına riayet ederek, yapıcı bir fonksiyon icra etmeli, milletin vicdanı olmalıdır." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız

Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı