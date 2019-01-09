Son Dakika Haberleri: Medya Milletin Vicdanı Olmalıdır"

Medya Milletin Vicdanı Olmalıdır"

40 dakika önce

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mesut Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Medya Milletin Vicdanı Olmalıdır
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mesut Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Manisa Öğretmenevi'ndeki buluşmada gazetecileri kutlayan Öner, gazeteciliğin her alan ve kademesinde stresli, sıkıntılı, yıpratıcı, riskli bir meslek olduğunu belirterek, özellikle kitle hareketleri, terör olayları, doğal afetler ve savaş alanlarında haber kovalayan gazetecilerin çoğu kez takip ettikleri olaylardan olumsuz etkinlendiğini, yaralanabildiğini, hatta bazılarının yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Gerçek gazeteciliğin insan haklarının daha rahat ve geniş ortamda sağlanmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Öner, "Medyanın insanlığın yararına olması için kişi hak ve özgürlüklerine, özel hayat kuralına, kamu yararına riayet ederek, yapıcı bir fonksiyon icra etmeli, milletin vicdanı olmalıdır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Manisa, Güncel
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