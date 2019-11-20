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Medya Okulu'nun konuğu Artmaz

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Medya Okulu", Görükle Gençlik Merkezinde cumhurbaşkanlığı muhabiri Ali Artmaz ile devam etti.

Medya Okulu'nun konuğu Artmaz, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Medya Okulu", Görükle Gençlik Merkezinde cumhurbaşkanlığı muhabiri Ali Artmaz ile devam etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek maksadıyla medyaya ilgi duyan gençlerin tespiti ve onların medya vizyonuna katkı sağlamak için Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Medya Okulu'nun bu haftaki konuğu TRT Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Ali Artmaz oldu.


'Haberciliğin Merkezinde Muhabirlik' konulu bir sunum yapan Artmaz, televizyon dünyasına ilişkin teorik ve pratik bilgiler paylaşılarak görsel sunumlarla medya üzerine tarihsel bir sunum yaptı.


Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Artmaz'a Bursa hatırası olacak bir hediye takdim etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
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