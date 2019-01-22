Medya Okulu'nun konuğu Fatih Selek
15 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı 'Medya Okulu', Görükle Gençlik Merkezi'nde bu hafta Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek'i ağırladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı Görükle Gençlik Merkezi, önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve yorumlayabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlerin, vizyonuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 'Medya Okulu'na bu hafta Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek konuk oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, gençlerden yoğun ilgi gördü. Selek, katılımcılara, 'Gazete yayınları incelemesi, manşet belirleme ve haber toplantısı' üzerine bir sunum yaptı. Anlatımını görsel sunumlarla da zenginleştiren Selek, bilgi ve mesleki tecrübelerini aktardığı gençlerin sorularını da cevaplandırdı. Selek, 'Medya Okulu'na konuk olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, gençler de keyifli söyleşinin ardından medyaya artık daha farklı bir gözle bakacak olmanın heyecanını yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: Bültenler
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