Medya patronuyla hükümet arasındaki tartışma sokak gösterilerine dönüştü: 67 kişi öldü
1 saat önce
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da iki gündür süren sokak olayları nedeniyle beşi polis en az 67 kişi hayatını kaybetti. Oromiya milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed'in taraftarlarıyla güvenlik güçleri çarşamba gününden itibaren çatışıyordu
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da iki gündür süren sokak olayları nedeniyle beşi polis en az 67 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeyinde başkent Addis Ababa'ya 300 kilometre uzaklıkta bulunan Oromiya Eyaleti'ndeki gösterilerde yüzlerce kişi de yaralanırken, yerel yönetimin isteği üzerine bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:59
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