Medya Platformu'ndan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a kınama Açıklaması - Son Dakika
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Medya Platformu'ndan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a kınama Açıklaması

08.08.2022 13:05
Medya Platformu'ndan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a kınama Açıklaması

Medya Platformu, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayına ilişkin, "Cemal Enginyurt'u ve birçok suçtan sabıka kaydı bulunan özel korumasını en güçlü şekilde kınıyor,...

Medya Platformu, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayına ilişkin, "Cemal Enginyurt'u ve birçok suçtan sabıka kaydı bulunan özel korumasını en güçlü şekilde kınıyor, böylesi olayların bir daha tekrar etmemesini diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Platformdan yapılan açıklamada, özel bir televizyon kanalının "Gündeme Dair" isimli tartışma programında, Enginyurt ile birçok suçtan sabıka kaydı bulunan özel korumasının sözlü ve fiili saldırısına maruz kalan gazeteci Latif Şimşek'e, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan olarak hiçbir kimseye ve bu bağlamda medya mensuplarına bu tür saldırıları asla tasvip etmediğimizi belirtirken, sözde demokrat ve milletin vekili sıfatlarını taşıyan insanları asil milletimize yakışır bir davranış içinde olmaya davet ediyoruz.

Fikirlerini tasvip etmediğiniz her kim olursa olsun, bir insana düşüncelerinden dolayı fiili saldırıda bulunmak, darbetmek, hele hele bu fiili belli sıfatlar altında milletin gözü önünde yapmak, ne insanlığa ne de ahlaki değerlere sığar. Cemal Enginyurt'u ve birçok suçtan sabıka kaydı bulunan özel korumasını en güçlü şekilde kınıyor, böylesi olayların bir daha tekrar etmemesini diliyoruz."

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Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medya Platformu'ndan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a kınama Açıklaması - Son Dakika

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