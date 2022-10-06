Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, dijital sanatları ve NFT'yi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, dijital sanatları ve NFT'yi anlattı

06.10.2022 11:50

Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, hızla gelişen dijital sanatlara ilişkin "Gönülden ve ruhtan sanat yapanın, NFT olup olmamasıyla ilgili bir derdi olduğunu düşünmüyorum.

Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, hızla gelişen dijital sanatlara ilişkin "Gönülden ve ruhtan sanat yapanın, NFT olup olmamasıyla ilgili bir derdi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Türkiye Girişimcilik Vakfı tarafından düzenlenen "Giveback Gala" etkinliğine katılan Anadol, etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Anadol, 10 yıl önce Los Angeles'ta kurduğu stüdyo sayesinde alanında öncü yapay zeka ve büyük veriyle sanat çalışmaları yaptığını söyledi.

Genç sanatçılara ilham olan anlamlı bir etkinliğe katılmaktan ve destek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Anadol, "Heyecanlıyım çünkü böyle etkinliklerin aslında geleceğin hayalini kuranlar, büyük hayallere sahip olmak isteyenler için önemli bir olduğunu düşünüyorum. Ben de benzer yollardan, yokluklardan, zorluklardan geçen biri olarak, son 10 yıl içinde başıma gelenlerden kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Hem genç arkadaşlara umut olmak hem onlara heyecan ve enerji vermek hem de geleceğe dair hayallerini güçlendirmek için buradayım." diye konuştu.

"Büyük hayaller için bir ekibe ihtiyaç duyduğumu hissettim"

Refik Anadol, yaklaşık 10 sene önce ekibiyle başladıkları yolculukta, birlikte hayal kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu hayali kurduğum ekip, aslında girişimcilik ruhuyla ortaya çıkmış bir ekip. Normal şartlarda bir sanatçı tek başına hayal kurabilen ve girişimcilik ruhu beklentisi olmayan biri olsa da ben yaptığım işte daha büyük sorular sorduğum, daha büyük hayallere sahip olmak istediğim için bir ekibe ihtiyaç duyduğumu hissettim ve buna dair çalışmalar yaptım."

Genç, dinamik ve sanatla ilgilenen biri olarak 2015'ten beri dijital varlık madenciliği, 3 senedir de Nitelikli Fikri Tapu (NFT) ile ilgili çalışmalar yaptığını vurgulayan sanatçı, "Yaptığım işlerde hareketli grafikler, Grafik İşlemci Birimi (GPU) teknolojisini her gün kullandığımdan dolayı çok da uzak bir alan değildi. Son 3 yılda da pratik olarak NFT ile uğraşmaya başladım. İşlerimizden çok ciddi sonuçlar elde ettik. Hatta beş milyon dolarlık da yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

"NFT hızlıca gelişen ve bazı değerlerin sorgulandığı bir alan"

Anadol, hem alan hem veren bir ekip olduklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Hayatta, dijitale dönüşebilen her obje, nesne, sanat, fikir NFT olarak var olacaktır. Değer kaygıları olması muhtemeldir çünkü gördüğümüz üzere hızlıca gelişen ve bazı değerlerin sorgulandığı bir alan. Ama sanat sanattır. Mesela benim açımdan daha önceki işlerimden hiçbirinin değeri azalmadığı gibi katlanarak artmaya devam ediyor. Dolayısıyla gönülden ve ruhtan sanat yapanın NFT olup olmamasıyla ilgili bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Bu bir teknolojidir. Şeffaflık, yeni ilhamlar ve ihtimaller getirir. Bunlarla ilgilenen arkadaşlar, insanlar için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hataları eksikleri yanlışları var. Mükemmel bir sistem olduğunu söyleyemeyiz ama bir yerden başlayarak, 'Daha iyi nasıl yapabiliriz?' sorusunu sorarak, çok faydalı ve fonksiyonel bir hale geleceğine eminim."

Gelecek ay New York'taki Museum of Modern Art'ta (MoMA) bir NFT sergisi açacağını belirten sanatçı, "17 Kasım'da New York'a geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Bildiğim kadarıyla ilk defa bir Türk MoMA'da kişisel bir sergi yapıyor, hem de NFT konusunda. Bir projemiz akıl ve zihin sağlığıyla ilgili. Anksiyete ve depresyon gibi bazı konularda sanatımızın iyi geldiğini ispatlayan bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer projemiz de dünyanın birçok şehrinde yayınlanacak yeni eserlerimiz, kalıcı, herkese açık ve ücretsiz kamusal alan eserlerimizi tasarlıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, dijital sanatları ve NFT'yi anlattı Açıklaması Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, dijital sanatları ve NFT'yi anlattı Açıklaması T24, Altın Portakal'da | 'Ayna Ayna' filminin yönetmen ve oyuncuları anlattı: Sesini bulmaya çalışan kadınların öyküsü T24, Altın Portakal'da | 'Ayna Ayna' filminin yönetmen ve oyuncuları anlattı: Sesini bulmaya çalışan kadınların öyküsü
Kaynak: AA

Refik Anadol, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, dijital sanatları ve NFT'yi anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu da öldürdüğü ortaya çıktı
11:59 Edirne'de Putin etkisi! Alışverişe gelen Bulgarlar, battaniye ve yorgana akın etti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:40 Fikret Ali'den sonra Leyla Süreyya! Oyuncu Hazal Kaya çocuklarına verdiği isimleri yorumladı: Biz böyle eski isim seviyoruz
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:31 Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti
11:11 Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:03 Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
11:48 Uganda devlet başkanın oğlu ve ordu komutanı, Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 13:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, dijital sanatları ve NFT'yi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement