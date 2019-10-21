Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinou, terör tehdidi karşısında basının sergilemesi gereken tutuma ilişkin, "Medya teröristlerin oyunlarını oynamaktan kaçınmalı, toplumsal bir hassasiyet ortaya koymalı." dedi.

Son günlerde terör saldırılarının arttığı Burkina Faso'da hükümet, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla "terörle mücadelede basının sergilemesi gereken tutum" temalı program düzenledi.

Hükümet Sözcüsü Dandjinou, programda, "Bugün bazı medya organları, sansasyonel bilgi ve görüntüler için çılgınca bir yarışa girmiş durumda ve teröristlerin propagandalarına alet olmakta." diye konuştu.

"Terörizmle mücadelede birlik ve bütünlüğe teşvik edici adımlar atılmalı"

Savunma ve güvenlik güçlerinin teröristlere karşı ortaya koyduğu mücadelenin medyada takdir görmesi gerektiğine vurgu yapan Dandjinou, "Kötü güçler karşısında devletin ve halkın yanında yer almalıyız. Medya teröristlerin oyunlarını oynamaktan kaçınmalı ve toplumsal bir hassasiyet ortaya koymalı." dedi.

Dandjinou, basın özgürlüğüne ilişkin hükümetin medya mensuplarını cesaretlendiren adımlar attığını ve bunu devam ettirmekte kararlı olduğunu belirtti.

Burkina Faso'da "Terörizmle mücadele konusunda istisnasız herkesin birlik ve bütünlüğe teşvik edici, sosyal uyum ile inançlar arası hoşgörüyü pekiştirici adımlar atması gerekiyor." diyen Dandjinou, bu konuda en büyük sorumluluğun gazetecilere düştüğünü ifade etti.

Kuzeyde 45 günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor

Sık sık terör saldırılarına maruz kalan ve olağanüstü halin (OHAL) devam ettiği Sahel bölgesinde bugünden itibaren 45 gün boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı başlıyor.

Kuzey hattı boyunca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında motosiklet ve 3 tekerli araçların trafik akışı duracak, kimse sokağa çıkamayacak.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.