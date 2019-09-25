Medya ve reklam yatırımları 6 ayda 5,4 milyar TL oldu
10 dakika önce
Türkiye'de, toplam medya ve reklam yatırımları bu yılın ilk 6 ayında 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Türkiye'de, toplam medya ve reklam yatırımları bu yılın ilk 6 ayında 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:30
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