Son Dakika Haberleri: Medya ve Siyaset Akademisi" Sertifika Töreni

Medya ve Siyaset Akademisi" Sertifika Töreni

24 dakika önce

Milli Türk Talebe Birliğince (MTTB) "Medya ve Siyaset Akademisi" sertifika töreni yapıldı.

Medya ve Siyaset Akademisi
Milli Türk Talebe Birliğince (MTTB) "Medya ve Siyaset Akademisi" sertifika töreni yapıldı.

MTTB'nin Cağaloğlu'ndaki genel merkezinde medya ve siyaset alanındaki önemli isimlerin bilgi ve tecrübelerinin aktarıldığı programı başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları MTTB Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Kayadibi tarafından takdim edildi.

Kayadibi, genel merkez ve diğer MTTB şubeleri ile gençlere yönelik akademik eğitim programlarının ve kültür sanat kursların devam edeceğini, MTTB olarak gençleri her zaman eğitim ve kültür alanlarında desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

MTTB Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Osman Nuri Boran da sertifika almaya hak kazanan katılımcıları tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi.


Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82.yıl dönümü dolayısıyla "Asım Nesli" başlıklı konferans verdiği etkinlik, fotoğraf çekimiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:15 Kaynak: AA

Milli Türk Talebe Birliği, Siyaset, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Sunucu Seren Serengil, Eşinden Dayak Yediği İddialarını Öpüşme Fotoğrafıyla Yalanladı Milli Oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan Ayrılmak İstemiyor

Beşiktaş, Monaco'nun İstediği Vida İçin 12 Milyon Euro İstiyor Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Teklifini Neden Reddettiğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:39:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medya ve Siyaset Akademisi" Sertifika Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]