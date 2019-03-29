Son Dakika Haberleri: Medya yatırımlarında aslan payı televizyonun

Medya yatırımlarında aslan payı televizyonun

32 dakika önce

Toplam medya yatırımları 2018'de 2017'ye göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Medya yatırımlarında aslan payı televizyonun, System.String[]
Toplam medya yatırımları 2018'de 2017'ye göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Medya ve reklam yatırımlarında en büyük payı, yine televizyon aldı. Medya yatırımlarındaki büyümede gıda ve kozmetik sektörleri itici güç oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:57 

Ekonomi
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