Medya yatırımlarında aslan payı televizyonun

Toplam medya yatırımları 2018'de 2017'ye göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam medya yatırımları 2018'de 2017'ye göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Medya ve reklam yatırımlarında en büyük payı, yine televizyon aldı. Medya yatırımlarındaki büyümede gıda ve kozmetik sektörleri itici güç oldu.

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