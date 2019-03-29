Medya yatırımlarında aslan payı televizyonun
32 dakika önce
Toplam medya yatırımları 2018'de 2017'ye göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.
Toplam medya yatırımları 2018'de 2017'ye göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Medya ve reklam yatırımlarında en büyük payı, yine televizyon aldı. Medya yatırımlarındaki büyümede gıda ve kozmetik sektörleri itici güç oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:57
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