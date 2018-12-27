Medyada Algı Yönetimi ve Adana" Semineri

Adana
'da Türk Kızılayı
tarafından düzenen Sivil Diyalog Buluşmaları etkinliği kapsamında "Medya'da Algı Yönetimi ve Adana" konulu seminer yapıldı. Çukurova
Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen seminerin açılışında konuşan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, sivil toplum kuruluşu olarak bu tür toplantılar düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti.
Her ay ayrı bir konuyu ana ekseni Adana olacak şekilde ilgili tarafların katılımıyla tartışacaklarını ifade eden Saygılı, "Sivil toplum kuruluşları olarak yaşadığımız yerin sorunlarına bir derece merhem olmak, kamu sivil toplum kuruluşu işbirliğine katkı sunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu şekilde gizli bir ajanda tutmadan, ajandımızı kamu ile paylaşarak, her iki kesimin de birbirinin önünü açmasını hedefliyoruz." dedi.
Toplantıda Anadolu Ajansı
(AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
, "Propaganda ve algı yönetiminin tarihçesi, Adana'da kollektif algıyı harekete geçirmek", Basın İlan Kurumu
İl Müdürü Feramuz Ayan, "Medyada algı örnekleri, Adana'nın algısını düzeltmek için yapılacak çalışmalar", İhlas Haber Ajansı
(İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak da "Medyada yapılan algı operasyonları örnekleri, Adana'nın medyada yer aldığı durum" konularında katılımcılara bilgiler verdi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen ile davetliler katıldı.