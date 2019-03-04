Medyada ve Dijital Çağda Özdenetim"İn Önemi İki Ayrı Oturumda Ele Alınacak

BASIN Konseyi, UNESCO ve Avrupa Birliği işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, "Medyada Özdenetimin Önemi" ve "Dijital Çağda Özdenetim" konuları iki oturumda ele alınacak.

BASIN Konseyi, UNESCO ve Avrupa Birliği işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, "Medyada Özdenetimin Önemi" ve "Dijital Çağda Özdenetim" konuları iki oturumda ele alınacak.



Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in açış konuşmasını yapacağı toplantı, 7 Mart Perşembe günü Şişli'de Radisson Blu Hotel'de saat 10.00'da başlayacak. Medyada Özdenetimin Önemi'nin ele alınacağı sabah oturumunda UNESCO temsilcisi Adeline Hulin, "Avrupa'daki Basın Konseylerinin İşlevleri ve İşleyişi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma" sunacak. Basın Konseyi İkinci Başkanı, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. R.Murat Önok ise, "Türkiye'de Basın Konseyi'nin Tarihçesi, İşleyişi ve Karşılaşılan Güncel Zorluklar"ı anlatacak. FOX TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de "Televizyonda Haber Yapmak ve Karşılaşılan Etik Sorunlar" üzerinde konuşacak.



Öğleden sonraki oturumda ise "Dijital Çağda Özdenetim" ele alınacak. MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güçlü Akyürek, "Dijital Çağda Bilgi Edinme Hakkı, Etik Gazetecilik Ağı Müdürü Aiden White, "Türkiye'de Etik Gazeteciliğin ve Özdenetimin Gerçekleşmesi İçin Dayanışmanın Önemi"ni anlatacak. Finlandiya Basın Konseyi,Başkanı Elina Grundström ise " Medyada Algoritma Kullanımı ve Bununla Bağlantılı Etik Meseleler"i, ODA TV editörü Barış Pehlivan da "Türkiye'de İnternet Ortamında Haber Yapımı" konusunu ele alacak. - İstanbul

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