Son Dakika Haberleri: Medyadaki Silah Görüntüleri, Alkol ve Sigara Gibi Buzlanmalı'

Medyadaki Silah Görüntüleri, Alkol ve Sigara Gibi Buzlanmalı'

2 saat önce

UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, Türkiye'de silahlı şiddet olaylarının son 4 yılda yüzde 69 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Medyadaki silah görüntüleri alkol ve sigara gibi buzlanmalı" dedi.

Medyadaki Silah Görüntüleri, Alkol ve Sigara Gibi Buzlanmalı', System.String[]
UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, Türkiye'de silahlı şiddet olaylarının son 4 yılda yüzde 69 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Medyadaki silah görüntüleri alkol ve sigara gibi buzlanmalı" dedi. 

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, son günlerde artış gösteren silahlı şiddet olaylarıyla ilgili Umut Vakfı tarafından yapılan araştırmada, suç artışının en fazla Marmara Bölgesi'nde yaşandığını, bireysel silahlanmanın ise en fazla Orta Anadolu'da arttığını söyledi. 2015 yılına göre cinayetlerde silah kullanma oranının yüzde 70'ten yüzde 80'e çıktığını belirten Dr. Ayhan Akcan, "Özellikle büyük metropollerde, nüfusun aralıklı olduğu yerlerde artık silahın da kullanılmaya başladığı kesin. Silahlı şiddet ciddi bir problem. Buna yönelik çözüm üretilmeli" dedi.

'MEDYADAKİ SİLAH GÖRÜNTÜLERİ ALKOL VE SİGARA GİBİ BUZLANMALI'

Dr. Akcan önemli bir öneri daha getirerek, "Medyadaki silah görüntüleri alkol ve sigara gibi buzlanmalı" dedi. Silaha erişimin çok kolay olduğunu ve silah ile ilgili kanun tasarısının düzenlenmesi gerektiğini belirten Dr. Akcan, silahlı şiddet olaylarını azaltmak için alınması gereken önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

Medyadaki silah görüntüleri alkol ve sigara gibi buzlanmalı

İnternetten satış yasaklanmalı

Kargo ile satış yasaklanmalı

Otomatik ruhsat iptal yöntemleri getirilmeli. Örneğin eşiyle boşanmanın eşiğinde olan, iflas etmiş, maddi zorluklar yaşayan, intihar ve depresyon riski olanlarda ruhsat otomatik iptal edilmeli

Silah bulundurmada eş rızası getirilmeli

Taşıma ruhsatında avukat rızası ya da referans sistemi oluşturulmalı

Evde silah kasası zorunluluğu getirilmeli

Ciddi cezalar uygulanmalı

Silah kanun tasarısı yeniden gündeme getirilmeli

Silah ruhsatı için bekleme süresi olmalı

Kişi başı silah edinme sayısı sınırlandırılmalı

Silah ruhsatı verilirken kapsamlı bir sağlık muayenesi ve silah kullanımında savunma eğitimi verilmeli

Ruhsat süresi 5 yıldan 2 yıla indirilmeli

silahlar için kamu spotu yapılmalı

İhbar hattı açılmalı ya da düğün timleri oluşturulmalı

SOMDER BAŞKANI: BİREYSEL SİLAHLANMANIN NEDENİ TOPLUMSAL KOŞULLAR

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) Başkanı Özgür Başpınar Aktükün de, bireysel silahlanmanın bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu, bireysel silahlanmayı kişilerin psikolojik rahatsızlıklarıyla konuşmanın hata olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "İnsanlar bir takım ruhsal sorunlar yaşıyorlar ama bu ruhsal sorunları tetikleyen koşullar var ve bu koşullar gittikçe ağırlaşıyor. Kendileri ile hizmet ağı üretmekte olan kamusal kurumlar arasındaki uçurum gittikçe ağırlaşıyor. Davaların görülme süresi bile hukuka aykırı. Örneğin bir iş davasının ortalama tamamlanma süresi 4 yıl. Siz adalet beklediğiniz bir kapıda bu kadar uzun süre bekliyor ve sonunda mutlu ayrılmıyorsanız, oraya olan güveninizi kaybedersiniz. Bu rakamların altında yatan gerçek budur." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

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