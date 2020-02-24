Medyanın duayenleri Pursaklar'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medyanın duayenleri Pursaklar'da - Son Dakika

Medyanın duayenleri Pursaklar'da

6 saat önce

Alanında uzman gazeteciler ve televizyoncular, gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek için medyanın tüm yönlerini Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Okulu'nda anlatacak.

Medyanın duayenleri Pursaklar'da, System.String[]

Alanında uzman gazeteciler ve televizyoncular, gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek için medyanın tüm yönlerini Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Okulu'nda anlatacak.


Pursaklar Saray Kültür Merkezi'nde yepyeni bir eğitim seminerleri dizisi başlıyor. Medya Okulu'nda alanında uzman çok sayıda gazeteci seminer verecek. Gazetecilik mesleğindeki farklı alanlardaki usta gazetecilerin dersler vereceği Medya Okulu'na katılan genç gazeteci ve gazeteci adayları, yeni ve özgün gazetecilik dilinin nasıl geliştirilebileceğini görüp, teorik eğitim alacak. Medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye, algı gücünü artırmaya, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyimlerin paylaşılacağı sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.


Gazetecilik mesleğinin mutfağından gelen duayen isimlerin katılacağı program 1 ay sürecek ve toplamda 8 seminer düzenlenecek. Eğitimler tamamen ücretsiz olup, düzenli katılım sağlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Pursaklar Belediyesi Medya Okulu'na başvurmak isteyenler, bir fotoğraf ile birlikte Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'ne başvuru yapabilirler. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saray Halı borçlarını ödedi konkordatoyu kaldırdı
Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:25:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medyanın duayenleri Pursaklar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]