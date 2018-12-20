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Medyum Cinayetinde, Eşi ve Sevgilisine Yerel Mahkemeden Aynı Ceza

1 saat önce

TÜRKÜCÜ ibrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınan İsmet Halit Kayaokay'ı (67) boğarak öldürdükleri iddiasıyla 'cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan da 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan, eşi Serap Kayaokay (35) ve sevgilisi Nuh Yılmaz (48), Yargıtay'ın kararı...

Medyum Cinayetinde, Eşi ve Sevgilisine Yerel Mahkemeden Aynı Ceza, System.String[]
TÜRKÜCÜ ibrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınan İsmet Halit Kayaokay'ı (67) boğarak öldürdükleri iddiasıyla 'cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan da 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan, eşi Serap Kayaokay (35) ve sevgilisi Nuh Yılmaz (48), Yargıtay'ın kararı usulden bozması üzerine ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yerel mahkeme, sevgilileri ikinci kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 13'er yıl hapis cezalarına çarptırdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde 29 Eylül 2013 tarihinde meydana geldi. Medyumluk yapan İsmet Halit Kayaokay, iddiaya göre eşi Serap Kayaokay ve Adana'da yaşayan sevgilisi Nuh Yılmaz tarafından evinde kabloyla boğularak öldürüldü. Şüpheliler, 25 bin TL'sini aldıkları İsmet Halit Kayaokay'ın cesedini, Demirtaş Barajı yakınlarında gömdü. Cinayet, eşinden günlerdir haber alamadığını söyleyen ve çelişkili ifadeler veren Serap Kayaokay'ın telefonlarının, savcılık kararıyla dinlenmesi sonucu ortaya çıktı. Polis, Kayakoy'ı Bursa'da, sevgilisini ise Adana'da yakaladı. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu sanıkların 'kasten adam öldürmek'ten ömür boyu, 'nitelikli yağma'dan da 15'er yıl hapis cezası istendi. Yargılama sonunda mahkeme Serap Kayaokay ve Nuh Yılmaz'ı ömür boyu hapis ve 13'er yıl hapis cezalarına çarptırdı. Yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, duruşmalara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının katılmadığı gerekçesiyle usulden bozdu.

Bozma kararı üzerine 2 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Bakanlık ve sanık avukatlarının katıldığı duruşmaya, SEBGİS sistemiyle cezaevinden bağlanan sanık Serap Kayaokay, suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada hazır bulunan sanık Nuh Yılmaz ise susma hakkını kullandı.  Mahkeme heyeti sanıklara, ikinci kez 'cinayet' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'yağma' suçundan da 13'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:01 Kaynak: DHA

Nuh Yılmaz, Güncel
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