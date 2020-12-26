Medyumun el konulan hayvanları bakımsız kalmış - Son Dakika

ANKARA'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evinde uygunsuz şartlarda beslendiği için el konulan 20 köpek ve 16 kedinin bakımsız kaldığı ortaya çıktı. Hayvanlar arasından 4 kediyi muayene eden Veteriner Hekim Çağlar Aslan, "Hayvanların hepsi çok zayıf ve kanlarında yoğun enfeksiyon vardı. Durumları gerçekten çok kötüydü. İyi beslenemedikleri için dişleri dökülmüş" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz şartlarda kedi ve köpek beslendiği ihbarı üzerine Sadiye Servet G.'nin 2 katlı evine baskın düzenledi. Evde ve bahçede 20 köpek ve 16 kedi tespit edildi. Hayvanların bir kısmının evde bir kısmının da bahçede derme çatma kulübede kötü koşullarda beslendiği belirlendi. Medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin karşı koymaya çalışmasına rağmen hayvanlara el konularak belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Sadiye Servet G.'ye de para cezası uygulandı.

'HEPSİ ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI'Hayvanların, sağlık durumlarıyla ilgili hazırlanan ilk raporda bakımsız kaldıkları belirlendi. Hayvanlar arasından 4 kediyi muayene ederek raporu hazırlayan Veteriner Hekim Çağlar Aslan, kedilerin ilk muayenesinde uzun süre bakımsız kaldıklarını belirlediklerini söyledi. Aslan, kedilerden 3 tanesinin çok zayıf olduğunu ve hepsinde enfeksiyona rastladıklarını belirterek, "İlk geldiklerinde çok yoğun ishalleri vardı, hemen acil müdahale yaptık. İshalleri parazitliydi ve askaris döküyorlardı. Gelen hayvanların hepsi çok zayıf ve kanlarında yoğun enfeksiyon vardı. Durumları gerçekten çok kötü olarak bize geldi. Biz direk acil müdahalelerine başladık. Sıvı ve antibiyotik tedavileri devam ediyor. Parazitleri için tedavileri sürüyor. 2 hafta tedavilerine devam edeceğiz. Kilo almaları 3 ayı rahatlıkla bulabilir. Hayvanların durumunu stabil hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. 'İYİ BESLENEMEDİKLERİ ÇOK BELLİ'

Kedilerin kendilerine çok aç olarak geldiğini ve hemen mamalara hücum ettiklerini anlatan Aslan, "Normalde bir kedinin ortalama ağırlığı 4 kilo olması gerekirken, bize gelen kediler 2 kiloydu. İyi beslenemedikleri çok belli oluyor. Gelen kedilerden bir tanesinin iki gözü yok, o da aynı şekilde uzun süre aç kalmış. Ağız sağlığı çok kötü, iyi beslenemedikleri için dişleri dökülmüş. Genel sağlık durumları her anlamda kötü; ama bizim gözetimimizde çok daha iyi olacaklar" diye konuştu.