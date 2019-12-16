"Meeting Jim" belgeselinin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Meeting Jim' belgeselinin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Meeting Jim" belgeselinin özel gösterimi yapıldı

6 saat önce

İngiliz sanatçı Jim Haynes'in hayatını anlatan "Meeting Jim" belgeseli, DasDas Sahne'de izleyiciyle buluştu.

İngiliz sanatçı Jim Haynes'in hayatını anlatan "Meeting Jim" belgeseli, DasDas Sahne'de izleyiciyle buluştu.

Yönetmen Ece Ger, belgesele ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bir Amerikan askeri olarak Edinburg'a gelen Jim Haynes'in, askerliği bırakıp kültürel anlamda önemli adımların atılmasına öncülük ettiğini söyledi.

Haynes'in sanat alanında Edinburg, Londra ve Paris'teki çalışmalarını anlatan Ger, sanatçının Paris'e taşındığı 1970'li yıllardan bu yana evinde pazar yemekleri verdiğini kaydetti.

Bütün dünyadan insanlara açık olan bu yemeklere bugüne kadar 150 bine yakın insanın katıldığını dile getiren Ger, "Jim'in evi her pazar dünyanın her yerinden insanların gelip birbiriyle tanıştıkları bir yer haline geliyor. Jim, 1960'lar döneminin felsefesini kendi hayatında ve çevresinde sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Paris'te Haynes ile tesadüfen tanıştığında 82 yaşında olan sanatçının evindeki yemeklere kendisinin de pek çok kez katıldığını ifade eden Ger, şöyle devam etti:

"Tanıştıktan sonra pazar yemeklerine katılmaya başladıkça o günkü ortamın gördüğüm diğer ortamlardan çok farklı olduğunu ve insanların birbirine çok sevgi dolu yaklaşabildiklerini gördüm. O atmosferin ve sıcaklığın bir şekilde Jim'in varlığıyla sağlandığına tanıklık ettim, bu da çok etkileyiciydi."

Belgeselle ilgili çalışmalarına 2016 yılında başladığını aktaran Ger, Edinburg, Londra ve Paris'te 45 gün süren çekimlerin ardından başlayan kurgu sürecinin 2 seneye yakın sürdüğünü ve belgeselin çeşitli film festivallerinde gösterildiğini ifade etti.

Haynes'in kurduğu mekanların ve Paris'teki evinin restoran, tiyatro ve resim galerisi gibi farklı unsurları bir araya getirdiğini anımsatan Ger, belgeselin özel gösteriminin yapıldığı DasDas'ın da sanatçının felsefesine uygun bir mekan olduğunu sözlerine ekledi.

Gösterimin ardından sanatçının 40 yıldır gelenekselleştirdiği pazar yemeklerinin devamına ithafen gerçekleştirilen etkinliğe video konferans ile bağlanan Jim Haynes, çok istemesine rağmen sağlık sorunlarından dolayı gösterime katılamadığını söyledi.

"Orada olmak isterdim." diyen Haynes, belgesel çekimleri için yaptıkları yolculuklarda güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Ece Ger'in yönettiği "Meeting Jim" belgeseli, ünlü İngiliz sanatçı Jim Haynes'in Paris, Londra ve Edingburg'da geçen hayatını anlatıyor.

Dünya prömiyerini 72'nci Edinburgh Film Festivali'nde yapan, Boston Türk Film Festivali'nden En İyi Belgesel ödülünü alan belgeselde, Haynes'in yanı sıra evine gelen insanlarla ve arkadaşlarıyla yapılan röportajlar ve arşiv görüntüleri de yer alıyor.

İngiltere'deki ilk karton kapaklı kitap dükkanını açan, dönemin ilk avangart tiyatrosu The Traverse'i kuran Haynes, Paris'teki evinde 40 senedir her hafta düzenlediği pazar yemekleriyle de tanınıyor.

DasDas, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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