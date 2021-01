Meeting Point Türkiye ve MP Hotels'in yeni CEO'su Okay Yıldırım oldu

FTI Touristic Group şirketlerinden Meeting Point Türkiye ve Meeting Point Otel yönetimlerinin yeni CEO'su Okay Yıldırım oldu.

FTI Turizm AŞ bünyesinde üstün destinasyon karşılama hizmeti sunan Meeting Point Turkey (MPT) ve 4 kıtada yer alan otelleriyle uluslararası konaklama şirketi olan Meeting Point Hotels (MPH), büyüyen pazar payı ile turizm dinamiklerine yön vermek üzere bir dizi değişikliklere gidiyor. Bu doğrultuda MP Türkiye şirketlerinin CEO görevine Okay Yıldırım atandı.

Eğitimini Almanya'da tamamlayan Okay Yıldırım, sektörün otel, acente, tur operatörü, hava yolu başta olmak üzere her alanında uzun yıllar deneyime sahip olup, Mostravel Moskova/ TUI Rusya, Prince Group, Anex Tour GmBH Almanya gibi uluslararası firmalarda başarılı üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2017 yılı Kasım ayında Meeting Point ailesine katılan Okay Yıldırım, o tarihten bu yana Chief Commercial Officer olarak, Meeting Point International ticari süreçlerinin yönetimini başarıyla yürütmektedir. COO görevinin yanı sıra, Ocak 2021 itibariyle Türkiye DMC & Meeting Point Otel Yönetiminden sorumlu Ülke CEO'su olarak atanmıştır.