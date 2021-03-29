Mega kent, yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı - Son Dakika

Mega kent, yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı
29.03.2021 08:44
19 salgını nedeniyle uygulanan kontrollü normalleşme kapsamında 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı.
COVİD-19 salgını nedeniyle uygulanan kontrollü normalleşme kapsamında 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı. İl genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.
İstanbul'da COVİD-19 tedbirleri kapsamında 27 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla yola çıkan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.
Cevizlibağ mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 62'ye gördü.
(İHA)
Son Dakika Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı