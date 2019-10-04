Son Dakika Haberleri: Mega lüks yat "Sunrays" Marmaris'te
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Mega lüks yat "Sunrays" Marmaris'te

38 dakika önce

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 86 metre uzunluğundaki mega lüks yat "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e geldi.

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 86 metre uzunluğundaki mega lüks yat "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırılan mega lüks yat, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Mega yata, 8 tankerle 215 bin litre akaryakıt ikmali 5 saatte yapıldı. Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı belirtilen yatın 215 bin litre yakıt için yaklaşık 850 bin lira ödediği bildirildi. Yata ayrıca yiyecek ve içecek takviyesi yapıldı.

800 milyona satılık

Dünya genelindeki mega lüks yatlarla ilgili yayın yapan internet sitelerinde, mega yatın yaklaşık 800 milyon liraya satılık olduğu bilgisi yer alıyor.

Charter (kiralık) olarak zengin misafirlere hizmet veren Hollanda'daki Oceanco tersanesinden Mart 2010'da denize indirilen yatın, Uluslararası Süperyat Derneği (ISS) tarafından 2010'un en iyi yatı seçildiği belirtildi. "Sunrays"in 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğu, içerisinde her türlü lüksü barındırdığı kaydedildi.

Mega lüks yat Sunrays Marmaris'te

Marmaris, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:23 Kaynak: AA
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