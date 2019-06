Mega proje Antalya'da 6417 konutluk Park etabında inşaat sona yaklaşıyor

Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi'nde tüm etaplar planlandığı şekilde eş zamanlı olarak hızla devam ediyor.

Sur Yapı, Antalya'da hayata geçirdiği Türkiye'nin mega kentsel dönüşüm projesinin inşasına 23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçi, 24 saat aralıksız çalışmayla devam ediyor. Bugüne kadar 800 bin metrekare imalat gerçekleştirildiği projede, 93 bloktan oluşan ilk etabın kaba inşaatı yüzde yüz oranında tamamlandı. Kaba inşaatın yanı sıra ince işler bütün hızıyla devam ediyor. İkinci etap olan Sur Cadde'nin de kaba inşaatı yüzde 70 seviyesine gelirken 3'üncü etap Turkuaz'da ise temel seviyesinin üzerine çıkıldı. Türkiye ve Antalya ekonomisine bugüne kadar 1,2 milyar TL katkı sağlayan projede 2019 yılının Aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor.



Park etabında sona yaklaşılıyor



İlk etabın kaba inşaatının yüzde 100'lük kısmının tamamlandığı ve ince işlerinin bütün hızıyla devam ettiği projede, 2019 Aralık ayı içerisinde ilk etabın teslimlerinin başlaması planlanıyor.Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı mega şehrin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.



Park etabı içerisinde yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan ise Antalya'nın en büyük şehir parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.



6417 konuta sahip Park Etabında yer alan 93 bloğun kaba yapı imalatı yüzde yüz tamamlandı. İnce yapının ise yüzde 60 seviyesinde geldiği projede, bazı bloklarda dış cephe kaplamalar tamamlanmış durumda. Kalan blokların dış cephe kaplamaları ve iş bitişleri hızla devam ediyor.



İkinci etap Sur Cadde de hızla yükseliyor



Antalya'ya 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir kazandıran Sur Yapı Antalya Projesi, 1.3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de göz dolduruyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı yüzde 70 seviyesine geldi. Tamamlandığında İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cadde'de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yer alacağı caddede 1.3 kilometre uzunluğunda tramvay hattı da yer alacak. Antalya'nın yeni Şanzelize'si Sur Cadde olacak.



Turkuaz etabı da belirmeye başladı



Bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan projenin merakla beklenen 3'üncü etabında da hafriyat işlemleri tamamlandı, temel seviyesinin üzerine çıkıldı. "Suyla gelen medeniyet" temasının hakim olduğu Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz etabı, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin markası Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz etabına açılıyor.



Antalya Projesi'nde "Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk" kampanyası



Bir yanda inşaat süreci hızla devam ederken yerli ve yabancı pek çok yatırımcının ilgi gösterdiği Antalya Projesi'nde satış süreçleri de hızla devam ediyor. Proje, Sur Yapı'nın geçtiğimiz günlerde başlattığı hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren yeni kampanyası kapsamına alındı.



Sur Yapı Antalya'da tam bir yıl sonra ödeme



Firmanın "Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk" kampanyasında vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuluyor. Antalya Projesi'nden konut alanlar, ilk seneyi taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz geçirebilecek. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 50'lik kısmı için 1,25 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 50'lik kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 25'lik iki ara ödeme yapılacak.



1 yıl ödemesiz, 1.533 TL'den başlayan taksitlerle ödeme kolaylığı



Firma, kampanyasında örnek olarak, 51 m Sur Cadde etabında yer alan 190 bin TL'lik bir daire için; ilk yıl hiç taksit ödenmeyecek. Birinci yılın sonunda 108 ayda 1.533 TL'lik taksitlerle banka kredisi ödenecek. Birinci yılın sonunda 47.500 TL'lik, ikinci yılın sonunda 47.500 TL'lik olmak üzere toplam iki ara ödeme ile vatandaşlar ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Ayrıca yine 1+1 51 metrekare büyüklüğünde 190 bin TL'lik bir ev için öncelikle yüzde 15 peşinat (28.500 TL), 6-12 ve 24. Aylarda ise yüzde 10'luk ara ödemeler (19 bin TL) alınacak. Kalan yüzde 55 lik kısım için ise firma bünyesinde vade farksız 48 sabit taksit ile aylık 2.177 TL ödeme yapılacak.



Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş mega projeden alım yaptı



Sur Yapı Antalya Projesi'nde bugüne kadar Rusya, İngiltere, Almanya ve Ukrayna başta olmak üzere Güney Kore, İsveç, Norveç, Kanada, Finlandiyadahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleştirildi. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç, Yunanistan gibi 24 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

