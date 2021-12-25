MEGA PROJELER İLÇESİ ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA - Son Dakika

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ilçemize adeta altın çağını yaşatan Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza bir proje daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Yakın dönemde Cem Kara Yaşam Vadisi ve Çanakça Sosyal Tesislerimizi tamamlayıp, ilçe halkımıza teslim etmenin bugünlerde sevincini yaşayan Başkanımız Mesut Üner, yeni bir projemizin daha onayladığının, ihale aşamasının sonuçlandığının ve proje şantiyemizin kurulma hazırlıklarının başladığının müjdesini ilçe halkımıza duyurdu.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MESİRE ALANI PROJESİ ÇATALCA'MIZA HAYIRLI OLSUN

Çatalca'mıza Millet Bahçesi, Spor Adası, Cem Kara Yaşam Vadisi, Çanakça Sosyal Tesisleri, İlyas Demiroğlu Güreş Salonu, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Otopark ve Kapalı Pazar gibi önemli vizyon projelerimizi ilçemize kazandıran Başkanımız Mesut Üner, şimdide Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemizin onaylandığının ve ihale sürecinin sonuçlandığının ve proje şantiyesinin kurulma hazırlıklarının başladığının müjdesini Çatalca halkımıza müjdeledi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemizin onaylanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca'mızda hizmet dokunuşlarımıza devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucu "Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projesi" onaylandıktan sonra şimdide başlayan ihale aşaması da sonuçlandı. Hatta proje başlangıcı için şantiye kuruluşu hazırlıkları başladı. Hayata geçirmeye başladığımız Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemiz Sosyal tesisler bünyesinde 430 Bin m² alanda; kır kahvesi, kır lokantası, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, macera parkı, yüzme havuzu, gözlem kulesi, süs havuzları, yöresel ürünler satış stantları, manej alanı, kır düğünü alanı ve gezi alanları gibi birbirinden farklı alanlar yer alacak ve sosyal tesislerimiz bölgesel bir cazibe merkezi haline gelecek. " dedi.

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