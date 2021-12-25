Üye Girişi
MEGA PROJELER İLÇESİ ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA - Son Dakika

MEGA PROJELER İLÇESİ ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA

25.12.2021 05:15
MEGA PROJELER İLÇESİ ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ilçemize adeta altın çağını yaşatan Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza bir proje daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ilçemize adeta altın çağını yaşatan Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza bir proje daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Yakın dönemde Cem Kara Yaşam Vadisi ve Çanakça Sosyal Tesislerimizi tamamlayıp, ilçe halkımıza teslim etmenin bugünlerde sevincini yaşayan Başkanımız Mesut Üner, yeni bir projemizin daha onayladığının, ihale aşamasının sonuçlandığının ve proje şantiyemizin kurulma hazırlıklarının başladığının müjdesini ilçe halkımıza duyurdu.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MESİRE ALANI PROJESİ ÇATALCA'MIZA HAYIRLI OLSUN

Çatalca'mıza Millet Bahçesi, Spor Adası, Cem Kara Yaşam Vadisi, Çanakça Sosyal Tesisleri, İlyas Demiroğlu Güreş Salonu, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Otopark ve Kapalı Pazar gibi önemli vizyon projelerimizi ilçemize kazandıran Başkanımız Mesut Üner, şimdide Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemizin onaylandığının ve ihale sürecinin sonuçlandığının ve proje şantiyesinin kurulma hazırlıklarının başladığının müjdesini Çatalca halkımıza müjdeledi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemizin onaylanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca'mızda hizmet dokunuşlarımıza devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucu "Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projesi" onaylandıktan sonra şimdide başlayan ihale aşaması da sonuçlandı. Hatta proje başlangıcı için şantiye kuruluşu hazırlıkları başladı. Hayata geçirmeye başladığımız Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemiz Sosyal tesisler bünyesinde 430 Bin m² alanda; kır kahvesi, kır lokantası, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, macera parkı, yüzme havuzu, gözlem kulesi, süs havuzları, yöresel ürünler satış stantları, manej alanı, kır düğünü alanı ve gezi alanları gibi birbirinden farklı alanlar yer alacak ve sosyal tesislerimiz bölgesel bir cazibe merkezi haline gelecek. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

YORUMLAR
500

Mareşal Fevzi Çakmak, Mesut Üner, Cem Kara, Çatalca, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum MEGA PROJELER İLÇESİ ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA - Son Dakika


AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
00:48 Fatih Terim'den maç sonrası bomba açıklamalar: Ömrümde böylesini hiç görmedim
00:28 Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış
00:27 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli
00:27 Tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
00:25 Son enflasyon verileri, 3 Ocak'ta açıklanacak
00:09 Denizlispor, Nef Stadı'nda penaltılarda Galatasaray'ı eledi
23:25 Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
23:24 3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi
23:23 Galatasaray'ın performansı taraftarı çıldırttı: Kutsaldır o forma
23:04 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? sorusunu 400 bin kişi yanıtladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 06:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: MEGA PROJELER İLÇESİ ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement