Son Dakika Haberleri: Mega projelerde ucuz para dönemi sona erdi

Mega projelerde ucuz para dönemi sona erdi

17 dakika önce

Küresel ekonomi yavaşlarken, ucuz para bulmak zorlaşıyor.

Mega projelerde ucuz para dönemi sona erdi, System.String[]
Küresel ekonomi yavaşlarken, ucuz para bulmak zorlaşıyor. Türkiye, AIIB raporuna göre, kamu-özel ortaklığıyla 2030'a kadar 135 milyar dolarlık proje hedefliyor ancak TL'deki değer kaybı ve faiz artışları düşünüldüğünde inşaat faaliyetlerinin kısa vadede zayıflaması bekleniyor. (Muhammed Kafadar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:32 

Türkiye, Ekonomi, Ekonomi
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