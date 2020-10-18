Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek tweeti - Son Dakika

Mega Star Tarkan sivilleri hedef alan Ermenistan'a tepki göstererek, Azerbaycan'a destek tweeti attı. Sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşımda bulanan mega star Tarkan, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının bir arada olduğu görseli paylaştı. Tarkan mesajında, "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm... Kalbim Azerbaycan halkıyla" dedi. Tarkan'ın hayranlarından da bu paylaşıma binlerce beğeni geldi.

(İHA)