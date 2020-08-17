Mega yat 'Scheherazade' Bodrum'a 3 milyon lira bıraktı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde demirlenen, dünyanın en uzun yatlarından 'Scheherazade'ye 3 milyon liralık yakıt ikmali ve gıda alışverişi yapıldı. 140 metre uzunluğundaki mega yat, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda ve 4 katlı olan, üzerinde helikopter pisti bulunan mega yat 'Scheherazade', Bodrum'a demirlendi. Spor salonu, yüzme havuzları, su sporu alanları, restoranlar, mini disko, spa, sauna ve jakuzi, 2 jet ski ve araç otoparkı bulunan mega yat, Paşalimanı mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Bu yıl yapılıp, denize indirilen 'Scheherazade'ye yerli ve yabancı turistler, yoğun ilgi gösterirken, kimileri fotoğrafını çekti. Yatın içinde kimin olduğu ise merak konusu oldu. Mega yat 'Scheherazade'ye bugün İzmir Aliağa'daki rafinerisinden getirilen 20 tanker ile 1 milyon 950 bin TL değerinde 460 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Yata ayrıca balık ve et başta olmak üzere 1 milyon 50 bin TL'lik gıda alışverişi yapıldı.